11. 03.
hétfő
11. 03.
hétfő
Váratlan bejelentés érkezett: a Rheinmetall után újabb hadiipari cég költözik Magyarországra

2025. november 03. 09:43

Fontos döntést hozott meg a Saltech.

2025. november 03. 09:43
null

A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is – írja a Világgazdaság. A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik,

megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik.

A lőszert nehéz géppuskákhoz használják, többek között a svájci hadsereg is. Nagyjából hat éve, tehát 2019-ben az önmagát a Matterhornnal reklámozó Saltech például egy 100 millió svájci frank értékű nagy megrendelést kapott a szövetségi kormánytól ezeknek a patronoknak a gyártására.

Ezért választották Magyarországot

A portál úgy véli, a cseheknek 2023-ban eladott Saltech főként azért döntött Magyarország mellett, mert egyrészt a cseh irányítás alatt álló csoportnak már van ott egy vállalata, másfelől a svájci fegyverexport szabályai meglehetősen szigorúak.

Ezért sok NATO-ország kizárja a svájci beszállítókat a pályázatokból, ami Magyarország esetében a NATO-tagság miatt nem probléma

– állítják Prágában. Emellett a svájci hadsereg beszerzési mennyiségei is csökkentek. „A döntést azért hoztuk, hogy biztosítsuk a csoporton belüli hosszú távú operatív rugalmasságot, és egyúttal betartsuk az összes svájci exportszabályt” – tették hozzá a csehek.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

neszteklipschik
•••
2025. november 03. 10:26 Szerkesztve
"Nem kéne hadi ipari cégeket ide költöztetni" De bizony! Ha atomháború lesz, akkor úgyis tökmindegy minden. Ha meg nem lesz, hanem a nagyhatalmi átrendeződés miatt "vákuum" alakul ki térségünkben, akkor nekünk a környező országoktól kell tartani elsősorban és akkor meg minél több és nagyobb fegyvergyárunk van annál jobb!
Válasz erre
3
0
optimista-2
2025. november 03. 10:11
Akkugyárak -drónokhoz is- és fegyvergyárak. Jó kis célpontok Magyarországon. GPS koordináták beprogramozva.
Válasz erre
0
4
smokey-eye
2025. november 03. 10:10
Ez tényleg hosszútávú projekt . Lehet, hogy a magyar fegyver export szabályok lazábbak a svájciaknál, viszont a jelenlegi legnagyobb vásárló Ukrajna lenne, ahova pont úgy nem szállítunk, mint a svájciak.
Válasz erre
2
0
sanya55-2
2025. november 03. 09:56
Persze hogy jönnek, már villany se sok van Németországban
Válasz erre
3
0
