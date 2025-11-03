Váratlan bejelentés érkezett: a Rheinmetall után újabb hadiipari cég költözik Magyarországra

Mindenre felkészült Putyin: előkészítette a terepet, hamarosan újabb orosz katonák érkezhetnek Ukrajnába
A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is – írja a Világgazdaság. A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik,
megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik.
A lőszert nehéz géppuskákhoz használják, többek között a svájci hadsereg is. Nagyjából hat éve, tehát 2019-ben az önmagát a Matterhornnal reklámozó Saltech például egy 100 millió svájci frank értékű nagy megrendelést kapott a szövetségi kormánytól ezeknek a patronoknak a gyártására.
A portál úgy véli, a cseheknek 2023-ban eladott Saltech főként azért döntött Magyarország mellett, mert egyrészt a cseh irányítás alatt álló csoportnak már van ott egy vállalata, másfelől a svájci fegyverexport szabályai meglehetősen szigorúak.
Ezért sok NATO-ország kizárja a svájci beszállítókat a pályázatokból, ami Magyarország esetében a NATO-tagság miatt nem probléma
– állítják Prágában. Emellett a svájci hadsereg beszerzési mennyiségei is csökkentek. „A döntést azért hoztuk, hogy biztosítsuk a csoporton belüli hosszú távú operatív rugalmasságot, és egyúttal betartsuk az összes svájci exportszabályt” – tették hozzá a csehek.
