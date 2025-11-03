Váratlan bejelentés érkezett: a Rheinmetall után újabb hadiipari cég költözik Magyarországra

A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is – írja a Világgazdaság. A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik,

megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik.

A lőszert nehéz géppuskákhoz használják, többek között a svájci hadsereg is. Nagyjából hat éve, tehát 2019-ben az önmagát a Matterhornnal reklámozó Saltech például egy 100 millió svájci frank értékű nagy megrendelést kapott a szövetségi kormánytól ezeknek a patronoknak a gyártására.

Ezért választották Magyarországot

A portál úgy véli, a cseheknek 2023-ban eladott Saltech főként azért döntött Magyarország mellett, mert egyrészt a cseh irányítás alatt álló csoportnak már van ott egy vállalata, másfelől a svájci fegyverexport szabályai meglehetősen szigorúak.