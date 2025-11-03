„A FIDESZ CÉLJA AZ ÜGGYEL: A Fidesz azt szeretné, hogy erről az adatszivárgásról beszéljenek sokat az emberek, és arra emlékezzenek a választók, hogy a Tisza alkalmatlan egy appnál az adatok kezelésére is, nemhogy a kormányzásra. A jelöltállítás átalakítását pedig a Fidesz kudarcnak fogja beállítani – ugyan a Fidesz sem nevezte még meg a 106 jelöltjét, de a négy kétharmad után náluk nincs a választók fejében kérdés, hogy meglesznek a jelöltek.

MAGYAR CÉLJA AZ ÜGGYEL: Magyar célja viszont, hogy a választók úgy tekintsenek erre az ügyre, mint a pánikban lévő hatalom eljárására, félelemkeltési szándékra, a jelöltállítás újabb átalakítását pedig racionális válaszlépésnek tekintsék, és ne annak tudják be, hogy még mindig nincs meg a kellő számú ember. Magyar számára ugyanakkor kulcskérdés, hogy november második felében tényleg meglegyenek a tiszás jelöltek – az újabb halasztást már nehéz lenne kimagyaráznia.”

Nyitókép: Képernyőfotó