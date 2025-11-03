Durva, hogy ez a nagy ország a szénre szavaz! 

Törökország energiapolitikája egyszerre tükrözi a gazdasági pragmatizmust, a politikai realitásokat, miközben – egy friss döntés kapcsán – némiképp háttérbe szorulnak a hosszú távú fenntarthatósági célok. Jelenleg az ország az energiaigényének mintegy 70 százalékát importból fedezi, elsősorban földgáz és kőolaj formájában, amelynek jelentős részét Oroszországtól és Irántól szerzi be.

Ez a függőség nyilvánvalóan nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai kockázatot is jelent. Ebben a kontextusban a lignitalapú szénbányászat és a hozzá kapcsolódó energiatermelés alapvető szerepet játszik a kormány stratégiájában, amely az Energiafüggetlen Törökország 2053 víziót tűzte zászlajára. (A tervek szerint 2053-ra az energiaigény 90 százalékát főként megújuló hazai energiaforrások, nukleáris energia és zöldhidrogén fejlesztésével kívánják fedezni.)

Azonban a szén támogatása – különösen a 8,7 milliárd dolláros, négy évre szóló árgarancia – ellentmondásos helyzetet teremt: miközben csökkenti a külföldi energiafüggőséget és munkahelyeket biztosít, gátolja a megújuló energiaforrások térnyerését, és aláássa a karbonsemlegességi célokat.

A szén szerepe

A megújuló török energiapolitika egyik alappillére a hazai erőforrások kiaknázása, amelyben a szén – különösen a lignit – kiemelt szerepet kap. A szénipar több tízezer munkahelyet teremt, főleg az ország szegényebb, vidéki régióiban, például Afşin-Elbistan, Soma és Tunçbilek térségében. Ezeken a területeken a bányászat és a kapcsolódó iparágak a helyi gazdaság gerincét alkotják, így a bányabezárások nemcsak gazdasági, hanem politikai kockázatot is jelentenének. A kormány számára a szén támogatása tehát az energiapolitikán kívül társadalmi stabilitási kérdés is, hiszen a munkahelyek megszűnése szociális feszültségeket szülhet.