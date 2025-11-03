Európa új korszak küszöbén: a drónfenyegetés miatt közös légvédelmi és biztonsági stratégiát dolgoznak ki

Az elmúlt hónapokban sorra érkeznek a hírek Európa-szerte drónriasztásokról. A németországi, dániai és belga légteret is megzavarták ismeretlen eredetű repülő szerkezetek, és a jelenség mára komoly biztonságpolitikai kérdéssé vált. A nyár vége óta rettegnek Európában az orosz vagy orosznak vélt drónoktól, miután sorozatban bénították meg a kontinens legforgalmasabb repülőtereinek működését – ahogy korábban mi is megírtuk, szeptember közepén Lengyelországban, majd egy héttel később Koppenhágában kellett lezárni a légikikötőket drónriasztás miatt.

A sorozatos drónriasztások után az EU közös légvédelmi stratégiát dolgoz ki

Forrás: SEBASTIEN BOZON / AFP

Péntek este a berlini Brandenburg repülőtér forgalma is leállt, miután drónokat észleltek a környéken. A hatóságok 20:08 és 21:58 között felfüggesztették az indulásokat és érkezéseket, a légi közlekedés csak másnap reggel állt helyre. A Mandiner beszámolója szerint október elején a müncheni repülőtér is órákra megbénult, amikor a hatóságok azonosítatlan drónokat észleltek a kifutópálya közelében.

A legutóbbi, Belgiumban történt esetek különösen aggasztóak: két egymást követő éjszaka is drónok repültek át a Kleine-Brogel légibázis felett, ahol amerikai nukleáris fegyvereket tárolnak.

Theo Francken belga védelmi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium három bejelentést kapott a szombat esti incidensről. „Tovább fokozzuk a megfigyelést, hogy elkapjuk a pilótákat” – mondta. A miniszter korábban úgy fogalmazott, hogy a legvalószínűbb állami szereplő a háttérben Moszkva lehet, bár konkrét bizonyítékot nem közölt.