Drónt láttak: órákra megbénult Európa egyik legnagyobb reptere

Drónriasztás miatt totális káosz a müncheni reptéren: ezrekkel kellett a padlón aludniuk a Budapestre tartó utasoknak
Több ezer ember rekedt a terminálon.
A nyár vége óta rettegnek az orosz vagy orosznak vélt drónoktól szerte Európában.
Péntek este csaknem két órára leállt a berlini Brandenburg repülőtér, miután drónokat észleltek a környéken – írta az AP a dpa hírügynökségre hivatkozva.
A drónt egy járókelő észlelte, aki az esetet jelentette a rendőrségnek.
A hatóságok megerősítették az információt, de a drónt nem találták meg.
A repülőtér 20:08 és 21:58 között nem indított és nem fogadott járatokat. A légi közlekedés a német fővárosban szombat reggelre tért vissza a normális kerékvágásba – írták.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a nyár végétől sorozatban jelennek meg orosz vagy orosznak hitt drónok több országban is városok, repülőterek, valamint katonai és hadiipari létesítmények felett.
Szeptember közepén például Lengyelországban, jól őrzött kormányzati épületek fölött repült el egy drón, amit a hatóságok azonnal semlegesítettek. A történtek után két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe.
Rá egy hétre pedig ugyancsak drónriasztás miatt zárták le Európa egyik legforgalmasabb repterét: a koppenhágai nemzetközi reptér környezetében ugyanis a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte.
A korlátozások miatt számos járat kitérő repülőtereken volt kénytelen leszállni, több érkező gép várakozott, az induló járatok pedig nem kaptak engedélyt a felszállásra.
Október elején pedig a müncheni repülőtéren alakult ki drónriasztás miatt hatalmas káosz. Még a debreceni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó Team Esbjerg női kézilabdacsapat tagjainak is a reptér padlóján kellett éjszakázni. A korlátozások miatt csak 4 órával a meccs előtt érkeztek meg a helyszínre.
