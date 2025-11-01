Drónt láttak: órákra megbénult Európa egyik legnagyobb reptere

Nyár vége óta rettegnek Európában a drónoktól

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a nyár végétől sorozatban jelennek meg orosz vagy orosznak hitt drónok több országban is városok, repülőterek, valamint katonai és hadiipari létesítmények felett.

Szeptember közepén például Lengyelországban, jól őrzött kormányzati épületek fölött repült el egy drón, amit a hatóságok azonnal semlegesítettek. A történtek után két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe.

Rá egy hétre pedig ugyancsak drónriasztás miatt zárták le Európa egyik legforgalmasabb repterét: a koppenhágai nemzetközi reptér környezetében ugyanis a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte.

A korlátozások miatt számos járat kitérő repülőtereken volt kénytelen leszállni, több érkező gép várakozott, az induló járatok pedig nem kaptak engedélyt a felszállásra.