Drónriasztás miatt totális káosz a müncheni reptéren: ezrekkel kellett a padlón aludniuk a Budapestre tartó utasoknak

„A repülőnk Billundból egy órás késéssel indult, emiatt éppen lekéstük a Münchenből Debrecenbe tartó csatlakozást. Új járatot foglaltunk Budapestre, és már azt hittük, minden rendben lesz – de aztán jött az újabb csapás” – mesélte H.C. Warrer klubigazgató. – „Már a gépen ültünk, amikor egy óra várakozás után bejelentették, hogy el kell hagynunk a fedélzetet. A müncheni repülőteret drónok miatt lezárták, így nem tudtunk továbbindulni. Ezután órákon át senki sem tudott semmit, csak vártunk a terminálban.”

Münchenben viszont nem elég, hogy a drónok teljes káoszt okoztak, emellett még zajlik az Oktoberfest is, vagyis az esbjergi csapatnak esélye sem volt arra, hogy szállást foglaljon magának – így a repülőtéren töltötte az éjszakát.

Ott ültünk több ezer emberrel együtt, és végül a padlóra, illetve a padokra feküdtünk. Senki nem tudott semmit. Talán fél órát aludtam az éjszaka folyamán. A hátam teljesen beállt – lehet, veszek egy fűzőt, ha hazaérünk”

– mondta a klubvezető, aki nem veszítette el a humorérzékét.

A reptéri boltok már zárva voltak, így csak vizet és snacket tudtak venni az automatákból. Szombat reggel indultak el Budapestre, ahonnan Debrecenbe buszoztak, és dél körül érkeztek meg a délután 4 órakor kezdődő meccs helyszínére.