Drónriasztás miatt totális káosz a müncheni reptéren: ezrekkel kellett a padlón aludniuk a Budapestre tartó utasoknak

Most érkezett a hír: drónriasztás bénította meg hajnalban a müncheni repülőteret
A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok észlelése miatt.
A drónriasztás okozta káosz miatt a debreceni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó Team Esbjerg női kézilabdacsapat tagjai a reptér padlóján éjszakáztak. A drónok miatt csak 4 órával a meccs előtt érkeztek meg a helyszínre.
Mint a Mandiner is beszámolt róla, péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok észlelése miatt.
A légiforgalmi irányítás csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt. A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett – köztük egy magyarországi járatét is, melyen ott volt Team Esbjerg női kézilabdacsapata.
A dán bajnok játékosainak és szakmai stábjának Debrecenben van jelenése szombat délután 4 órától, és mint a daniasport.hu beszámolója szerint kiderült, igen viszontagságos körülmények között jutottak csak el a városba.
„A repülőnk Billundból egy órás késéssel indult, emiatt éppen lekéstük a Münchenből Debrecenbe tartó csatlakozást. Új járatot foglaltunk Budapestre, és már azt hittük, minden rendben lesz – de aztán jött az újabb csapás” – mesélte H.C. Warrer klubigazgató. – „Már a gépen ültünk, amikor egy óra várakozás után bejelentették, hogy el kell hagynunk a fedélzetet. A müncheni repülőteret drónok miatt lezárták, így nem tudtunk továbbindulni. Ezután órákon át senki sem tudott semmit, csak vártunk a terminálban.”
Münchenben viszont nem elég, hogy a drónok teljes káoszt okoztak, emellett még zajlik az Oktoberfest is, vagyis az esbjergi csapatnak esélye sem volt arra, hogy szállást foglaljon magának – így a repülőtéren töltötte az éjszakát.
Ott ültünk több ezer emberrel együtt, és végül a padlóra, illetve a padokra feküdtünk. Senki nem tudott semmit. Talán fél órát aludtam az éjszaka folyamán. A hátam teljesen beállt – lehet, veszek egy fűzőt, ha hazaérünk”
– mondta a klubvezető, aki nem veszítette el a humorérzékét.
A reptéri boltok már zárva voltak, így csak vizet és snacket tudtak venni az automatákból. Szombat reggel indultak el Budapestre, ahonnan Debrecenbe buszoztak, és dél körül érkeztek meg a délután 4 órakor kezdődő meccs helyszínére.
„A játékosok meglepően jól viselik. Most épp előttem táncol Michala Møller és Henny Reistad – igyekszünk a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből” – nyilatkozta Warrer még az út alatt.
Bár a női kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójában rendezett találkozónak toronymagas favoritjának számít az Esbjerg, utazási viszontagságaikat látva jelentősen nőttek a Debrecen esélyei a pontszerzésre.
Nyitókép: Enrique Kaczor / onw-images / dpa Picture-Alliance via AFP