Ki nem találja, hol bukkant fel a Wagner-zsoldoscsoport!

Itt a legrosszabb hír Ukrajnának: a katonák nem tudtak kitörni Kupjanszknál és Pokrovszknál, halad az orosz gőzhenger
Az orosz hadsereg bekeríthette a háború végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú városokat.
Irány Észtország?
Az Ukrinform arról ír, hogy az észt külügyminisztérium jelentése szerint egy olyan
orosz határőrhajót láttak a Narva folyón, amelyen a Wagner orosz zsoldoshadsereg zászlaja lengedezett.
Hozzáteszik: a folyó Észtország és az oroszországi Leningrád régió határán húzódik.
A minisztérium fényképet és videót is közzétett az esetről:
A bejegyzésben az észt külügyminisztérium ironikusra vette a figurát, nyilván azért, mert Oroszország teljesen egyértelműen nem támad NATO-tagokra és EU-tagállamokra:
„A Wagner újra Moszkva felé vonul, vagy ezúttal Szentpétervárral kezdi? Nehéz megmondani. Innen nézve úgy tűnik, már a határőröket is annektálták.”
Biztos ami biztos, az incidenssel kapcsolatban az észt külügy hivatalos megkeresést nyújtott be Oroszországnak.
