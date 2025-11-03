Ki nem találja, hol bukkant fel a Wagner-zsoldoscsoport!

Az Ukrinform arról ír, hogy az észt külügyminisztérium jelentése szerint egy olyan

orosz határőrhajót láttak a Narva folyón, amelyen a Wagner orosz zsoldoshadsereg zászlaja lengedezett.

Hozzáteszik: a folyó Észtország és az oroszországi Leningrád régió határán húzódik.

A minisztérium fényképet és videót is közzétett az esetről: