Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
határőrhajó orosz-ukrán háború Oroszország Wagner zsoldoshadsereg Észtország

Ki nem találja, hol bukkant fel a Wagner-zsoldoscsoport!

2025. november 03. 07:48

Irány Észtország?

2025. november 03. 07:48
null

Az Ukrinform arról ír, hogy az észt külügyminisztérium jelentése szerint egy olyan 

orosz határőrhajót láttak a Narva folyón, amelyen a Wagner orosz zsoldoshadsereg zászlaja lengedezett. 

Hozzáteszik: a folyó Észtország és az oroszországi Leningrád régió határán húzódik.

A minisztérium fényképet és videót is közzétett az esetről:

A bejegyzésben az észt külügyminisztérium ironikusra vette a figurát, nyilván azért, mert Oroszország teljesen egyértelműen nem támad NATO-tagokra és EU-tagállamokra:

„A Wagner újra Moszkva felé vonul, vagy ezúttal Szentpétervárral kezdi? Nehéz megmondani. Innen nézve úgy tűnik, már a határőröket is annektálták.”

Biztos ami biztos, az incidenssel kapcsolatban az észt külügy hivatalos megkeresést nyújtott be Oroszországnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. november 03. 08:29
A zsidóság ukrajnai háborúja napi szinten megkívánja az újabb és újabb háborús hisztéria keltést..! -ez meglehetősen általános eljárásuk..! -jöhet a tiltakozó jellemző hiszti!
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2025. november 03. 08:19
És? Átlépték a határt vagy mi?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 03. 08:05
Na mi újság Wagner úr?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 03. 07:57
Az ukrinform az észt hazugságminisztérium szerint. Ugorgyunk.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!