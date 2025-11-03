Ft
botránysorozat Tisza Párt Ukrajna Magyar Péter jelöltállítás adatszivárgás

A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek

2025. november 03. 11:46

Komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz?

2025. november 03. 11:46
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek.
Ma sincsnek.
Még mindig nincsenek.

Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta.
De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz?
Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter.
Botrány botrány hátán.

Mindeközben Budakörnyékére újabb 2 milliárd forint érkezik fejlesztésre.
Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron.

1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt.
Köszönöm nekik!
A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

angie1
2025. november 03. 12:42
Majd összeáll a bojlerrel, az már leadta a jelölteket. A DK úgy is a bejutásért küzd... Semmi nem vész így el, csak átalakul. Szabó Tímea majd tiszafos színekben indul, a momósok szintén.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. november 03. 12:32
Fideszesként mondom, ez hülyeség. Még hogy több milliós fizetésért nincs alkalmatlan jelentkező? Ne etessetek már! Legyen személyi igazolványa és lakcímkártyája. Onnantól alkalmas, megfelel a képviselőjelölti feltételeknek. Karigeri alkalmas? Van Unicum, most reklámozzák. A tiszás eu képviselők alkalmasak? Legyen legalább 1 ujjuk! ET!
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. november 03. 12:10
kimirszen 2025. november 03. 11:50 A fidesz legtöbb jövendő jelöltje már most is az országházban van. A tiszafos jelöltjei is mind ott ülnek. Hányan is vannak ? Na annyi lesz legközelebb is.
Válasz erre
2
0
kimirszen
2025. november 03. 11:50
A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek. Ma sincsnek. Még mindig nincsenek Ki a fidesz 106 egyéni jelöltje? Tudjuk? Nem tudjuk.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!