„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek.

Ma sincsnek.

Még mindig nincsenek.

Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta.

De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz?

Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter.

Botrány botrány hátán.

Mindeközben Budakörnyékére újabb 2 milliárd forint érkezik fejlesztésre.

Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron.

1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt.

Köszönöm nekik!

A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség.”

