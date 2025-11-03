„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek.
Ma sincsnek.
Még mindig nincsenek.
Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta.
De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz?
Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter.
Botrány botrány hátán.
Mindeközben Budakörnyékére újabb 2 milliárd forint érkezik fejlesztésre.
Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron.
1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt.
Köszönöm nekik!
A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP