Mi Magyarország számára az amerikai elnökválasztás tétje?

Donald Trump megígérte, hogy ő még hivatalba lépése előtt lezárja ezt a „rendezésért síró” háborút. Október közepén leszögezte azt is, hogy továbbra is segíteni kívánja Ukrajnát, mert nagyon sajnálja az ukrán embereket, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felelősségére is rámutatott: „Nem kellett volna hagynia, hogy kitörjön a háború. Ez egy vesztes háború.” Biden elnök szerinte provokálta a háborút, amelyben ukrán városok semmisülnek meg,

„mi pedig továbbra is dollármilliárdokat adunk egy olyan embernek, aki nem volt hajlandó megegyezni”.

Zelenszkij elnököt „az egyik legnagyobb üzletembernek” tartja, akit valaha látott.

Trump váltig állítja, hogy van béketerve. Ősz elején Lex Fridman amerikai podcasterrel folytatott interjújában azt mondta, hogy „nagyon részletes tervem van arra, hogy miként állítsam meg Ukrajnát és Oroszországot, és van egy ötletem, ha nem is tervem, Kína tekintetében is”, ezen terveket azonban egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert akkor elveszik belőlük a meglepetésfaktor, amire sikerükhöz szükség van.

Az bizonyos, hogy Trump asztalhoz szeretné ültetni a háborúzó feleket, s ezt a két irányban ellenkező fenyegetésekkel érhetné el: Zelenszkijt azzal fenyegethetné, hogy ha nem tárgyal, nem kap több fegyvert; Putyint pedig azzal, hogy ha nem tárgyal, Zelenszkij sokkal több fegyvert kap bármiféle korlátozás nélkül. J.D. Vance ohiói republikánus szenátor, Trump alelnökjelöltje szerint a tárgyalások végeredménye az lehet, hogy Oroszország és Ukrajna között demilitarizált övezet jön létre, megközelítőleg a frontvonalon.

A demilitarizált övezetet Oroszország ismételt támadását kivédendő megerősítenék, Ukrajna viszont semleges ország maradna, nem lenne NATO-tag.

Kamala Harris szerint mindez humbug, Trump valójában odadobná Ukrajnát Vlagyimir Putyinnak „a szívesség és a képzelt barátság kedvéért egy olyan közismert diktátornak, aki megenné önt ebédre”. A maga részéről igaznak véli azt az ismert lengyel-balti összeesküvés-elméletet, hogy Putyinnak nem elég Ukrajna, és „szemet vetett Európa többi részére is, kezdve Lengyelországgal”.