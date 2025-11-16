Ft
11. 16.
vasárnap
Egyre kisebb térre szervezi Magyar Péter a győri rendezvényeit

2025. november 16. 14:06

Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén.

2025. november 16. 14:06
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Egyre kisebb térre szervezi Magyar Péter a győri rendezvényeit, mégis csak szellősen álldogálnak az emberek. A drónfotó 14 óra 20 perckor készült, tehát a rendezvény kezdete után. Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén. Ez egyértelműen kudarc Magyar Péter számára, aki ma lendületet akart venni.

Emlékezetes: Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor Győrben a Dunakapu téren. Ekkor körülbelül 7000 négyzetméteres helyszín akkor mintegy 3000 szimpatizánst fogadott.

2025. augusztus 22-én a Vásárhelyi Pál utcai Duna-parti sétányon tartott rendezvényt, ez nagyjából 5000 négyzetméteres. 1500 fő volt kíváncsi rá.

Ezúttal a Bécsi kapu tér a helyszín, ami alig 2000 négyzetméteres tér, ezúttal már alig 1000 embert vonzott Magyar Péter.”

Nyitókép: Facebook/Képernyőkép

 

