Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
médiatársaság Donald Trump BBC News

Papp Réka Kingánál elgurult a gyógyszer: „újságírónak maszkírozott PR-napszámosokról” beszél

2025. november 14. 12:00

A Trump–Orbán-csúcs óta a teljes balos média, az ellenzéki politikusok mást sem csinálnak, csak el akarják jelentékteleníteni a találkozót.

2025. november 14. 12:00
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik. Ezúttal eltekintünk a megfejtés közlésétől, a cikk végén majd az olvasó eldönti, esetünkben szerinte melyik álltás az igaz. 

Papp Réka Kingáról van szó, aki a HVG-ben állt neki mosdatni a szerecsent. 

A BBC ugyanis meghamisította Donald Trump 2021 január 6-ai beszédét. Papp Réka Kinga pedig ezt akarja elsikálni, meg nem történté tenni. 

A BBC Panorama című műsorában leadott verzióban ugyanis Donald Trump azt mondja a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumhoz, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Azt viszont kivágták a szövegből, hogy kérte a követőitől: békés és hazaszerető módon tegyék ezt. 

Köszönöm a Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«. Ezek nagyon becstelen emberek, akik megpróbáltak beavatkozni az elnökválasztásba. Micsoda szörnyűség ez a demokrácia számára!”

 Arra a hírre, hogy lemondott Tim Davie, a brit közszolgálati média vezetője és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója, Trump úgy reagált: 

Ki lettek rúgva, mert rajtakapták őket, hogy »meghamisították« a nagyon jó (tökéletes!) beszédemet.”

Donald Trump akár egymilliárd dolláros kártérítési pert is indíthat a brit médiatársaság ellen, amennyiben nem kérnek bocsánatot és nem vonják vissza a vádakat.

Azt gondolom, az elnök még ebben a kivételesen kényes helyzetben is elegáns és demokrata maradt. Voltaképpen nem kér mást, mint az igazság kötelességszerű rögzítését azok által, akik azt eltorzították. Hogy olyan hangulatot teremtsenek, amelyben könnyebb legyen Bident győztessé tenni, még ha közel sem biztos, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot. 

A »békés és hazaszerető« szavak kivágása a szövegből épp annyit ér, mint a békét felcserélni a háborúval. Vagy az életet a halállal.

Papp Réka Kingának ez nagyon megy, tudjuk jól. Emlékeznek, amikor egy beszélgetésben botmixerhez hasonlította a műtéti abortuszt. Hogy van-e gyereke a negyvenéves Papp Réka Kingának, nem tudom. Ha lenne, talán nem beszélne így a magzati élet kioltásáról. Belegondolni is rossz, mi történik egy ilyen műtéti beavatkozásnál. Jellemző, hogy beszélgetőtársa, Cseh Katalin is csak idétlenül nevetgélt rajta, majd hozzátette: „Ezt még nem hallottam (…) Majd elterjesztem én is a kis körömben.”

És ez a Papp Réka Kinga minősíti azokat a kollégáimat, akik a miniszterelnökkel elutaztak Washingtonba, hogy a szakma előírásainak megfelelően gyorsan, hitelesen, kifogástalan minőségben tájékoztassanak a Magyarország számára rendkívül fontos Trump–Orbán--találkozóról, amivel megalapozódott a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora. 

A kifogástalan szakmai munkát botmixeres Réka úgy írta le, hogy az több mint sok. Számára ez a történelmi találkozó nem volt más, mint politikai valóságshow keretében az amerikai elnök kegyeiért folytatott buzgólkodás. Kollégáimat „újságírónak maszkírozott pr-napszámosoknak” nevezte.

Mindezt tette anélkül, hogy egyetlen konkrét, kifogásolható mondatot tudott volna idézni munkájukból. 

Nyilvánvalóan elfogult, politikailag erősen motivált írásról van szó, amely még akkor is megpróbálja félrevezetni az olvasót, és a BBC érdekeit védeni, amikor a céget milliárdos perrel fenyegetik. Cserébe viszont „csak” a vádak visszavonását és bocsánatkérést várnak el.

Ha úgy tetszik, a demokráciának mindennél nagyobb értéke van, aminek az alapja a tisztánlátás, a tájékozottság, a döntésképesség feltételeinek biztosítása.

A Trump–Orbán-csúcs óta a teljes balos média, az ellenzéki politikusok mást sem csinálnak, csak el akarják jelentékteleníteni a találkozót. Akár olyan áron is, hogy Magyarországot – lesz, ami lesz – kiteszik a botmixer pengéinek.

Nyilvánvaló, hogy Brüsszel és az aprítógép akár szinonimaként is felfogható.

Nos, hogy Papp Réka Kinga okoskodik vagy hülyéskedik-e, azt döntse el a kedves olvasó. 

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó) 

***

