Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik. Ezúttal eltekintünk a megfejtés közlésétől, a cikk végén majd az olvasó eldönti, esetünkben szerinte melyik álltás az igaz.

Papp Réka Kingáról van szó, aki a HVG-ben állt neki mosdatni a szerecsent.

A BBC ugyanis meghamisította Donald Trump 2021 január 6-ai beszédét. Papp Réka Kinga pedig ezt akarja elsikálni, meg nem történté tenni.

A BBC Panorama című műsorában leadott verzióban ugyanis Donald Trump azt mondja a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumhoz, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Azt viszont kivágták a szövegből, hogy kérte a követőitől: békés és hazaszerető módon tegyék ezt.