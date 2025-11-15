Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rezsicsökkentés Tisza Párt tárgyalás Ursula von der Leyen elnök szankciók Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor helyzet

A rezsicsökkentés marad, bármit is kiabálnak az ellendrukkerek

2025. november 15. 07:45

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy Trumppal az általa nem ismert Magyar Péternek kellene letárgyalnia a további mentességet.

2025. november 15. 07:45
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Magyar Péter azzal sem törődik, hogy a megállapodás nélkül több millió honfitársunknak emelkedett volna többszörösére a rezsiköltsége. Neki már csak az számít, hogy a kormánynak rossz legyen.

Nincs ezzel másképp a mögötte álló balliberális média sem, amely az elmúlt egy hétben folyamatosan azzal próbálkozott, hogy kiderítse: a szankciók alóli mentesség valójában csak egy évre vonatkozik. Minden ezzel kapcsolatos nyilatkozatot kéjes kárörvendéssel írtak meg, csakhogy bizonyítani tudják, hogy nem igaz, amit a kormány állít és az általa elért siker mégsem akkora, mint amit gondoltak. Pedig Orbán Viktor pénteken ismét megerősítette: a mentesség addig tart, amíg ő a magyar kormányfő és Donald Trump az amerikai elnök. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ez még évekig lesz így, akkor évekig marad a mentesség, függetlenül attól, hogy a bürokraták mit írnak le. A balliberális sajtó helyében ráadásul óvatosan kezelném az egy éves mentességre vonatkozó híreket. Biztosak lehetünk ugyanis abban, hogy ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor bármikor megkaphatja ugyanezt.

Képzeljük el ugyanakkor azt a helyzetet, hogy Trumppal az általa nem ismert Magyar Péternek kellene letárgyalnia a további mentességet. Nem sok esélyt látok rá, hogy a Tisza elnökének ez sikerülne.

Már csak azért sem, mert Orbán Viktor ismét megerősítette, hogy az eredményes tárgyalások a közte és Trump közötti ideológiai közelségnek és a személyes szimpátiának is köszönhetőek. Az amerikai elnöknél ugyanis ez rengeteget nyom a latban és emiatt sokkal engedékenyebb volt a magyar kormányfővel, mint másokkal. Emlékezzünk csak vissza, milyen eredménnyel tért haza Ursula von der Leyen bizottsági elnök a Trumppal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról! Olyan kudarcot kellett elkönyvelnie, amely miatt évekig szenvedni fog az európai gazdaság. Ennyit számít tehát a Trumppal való jó személyes jó viszony és ezt ma csak Orbán Viktor tudja prezentálni Magyarországon és Európában is.”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kapcsolódó vélemény

undefined

Németh Balázs

Idézőjel

Addig van olcsó rezsi Magyarországon, amíg van Orbán Viktor és van Donald Trump

Ha váltás lesz, jön a triplta rezsiszámla.

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
2025. november 15. 08:47
Most azon megy a dicsekvés, hogy a Trump által egy hónapja bevezetett békeszankcióra mentességet adott 1 évre Orbánnak? Tehát ugyanott vagyunk mint 1 hónapja voltunk. Még jó, hogy a szankciókkal csak a csúnya brüsszeli bürokraták szoktak élni.
Válasz erre
0
2
wadcutter
2025. november 15. 08:32
poloska kérdezné: Mennyi az idő Donáld?
Válasz erre
0
1
massivement5
2025. november 15. 08:18
Ha a mandiner ezt hazudja, akkor biztos hozzá fognak nyúlni.
Válasz erre
0
2
baronet
2025. november 15. 08:02
Mondjuk pénz az pont nincs rá már, de maradjon!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!