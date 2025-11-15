„Magyar Péter azzal sem törődik, hogy a megállapodás nélkül több millió honfitársunknak emelkedett volna többszörösére a rezsiköltsége. Neki már csak az számít, hogy a kormánynak rossz legyen.

Nincs ezzel másképp a mögötte álló balliberális média sem, amely az elmúlt egy hétben folyamatosan azzal próbálkozott, hogy kiderítse: a szankciók alóli mentesség valójában csak egy évre vonatkozik. Minden ezzel kapcsolatos nyilatkozatot kéjes kárörvendéssel írtak meg, csakhogy bizonyítani tudják, hogy nem igaz, amit a kormány állít és az általa elért siker mégsem akkora, mint amit gondoltak. Pedig Orbán Viktor pénteken ismét megerősítette: a mentesség addig tart, amíg ő a magyar kormányfő és Donald Trump az amerikai elnök. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ez még évekig lesz így, akkor évekig marad a mentesség, függetlenül attól, hogy a bürokraták mit írnak le. A balliberális sajtó helyében ráadásul óvatosan kezelném az egy éves mentességre vonatkozó híreket. Biztosak lehetünk ugyanis abban, hogy ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor bármikor megkaphatja ugyanezt.

Képzeljük el ugyanakkor azt a helyzetet, hogy Trumppal az általa nem ismert Magyar Péternek kellene letárgyalnia a további mentességet. Nem sok esélyt látok rá, hogy a Tisza elnökének ez sikerülne.

Már csak azért sem, mert Orbán Viktor ismét megerősítette, hogy az eredményes tárgyalások a közte és Trump közötti ideológiai közelségnek és a személyes szimpátiának is köszönhetőek. Az amerikai elnöknél ugyanis ez rengeteget nyom a latban és emiatt sokkal engedékenyebb volt a magyar kormányfővel, mint másokkal. Emlékezzünk csak vissza, milyen eredménnyel tért haza Ursula von der Leyen bizottsági elnök a Trumppal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról! Olyan kudarcot kellett elkönyvelnie, amely miatt évekig szenvedni fog az európai gazdaság. Ennyit számít tehát a Trumppal való jó személyes jó viszony és ezt ma csak Orbán Viktor tudja prezentálni Magyarországon és Európában is.”

