Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Török Gábor Magyar Péter Donald Trump Fidesz Orbán Viktor találkozó választás

Baljós jelek: Török Gábor hasonlóságot fedezett fel az ellenzék négy évvel ezelőtti tevékenysége és a Tisza Párt működése között (VIDEÓ)

2025. november 14. 14:33

Az elemző szerint Washington után most „egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban”.

2025. november 14. 14:33
null

Török Gábor politikai elemző a legújabb Törökülés című podcast műsorában amellett, hogy értékelte Orbán Viktor Fehér Házban tett látogatását, arra is felhívta a figyelmet, hogy „kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanatához. Szerintem 

egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban”

 – mutatott rá a szakértő.

„Azt érzem, hogy a Tisza számára egy olyan pont jött el, ami jobban hasonlít a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint a saját, egy évvel ezelőtti Magyar Péter által folytott politizálásra. Hogy ez majd időleges lesz vagy tartós, az majd kiderül” – jegyezte meg Török Gábor beszélgetőtársainak, Bánszegi Rebekának és Bita Dánielnek.

A beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2025. november 14. 14:51
Mondjuk a törzskommentelői nem veszik a lapot. Egymásra licitálva lelkesednek, vége a Fidesznek, most már tényleg vége...
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. november 14. 14:49
JÓL FIZET A TÓNI?
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 14. 14:47
a pszihopata skizofrén petyi ........ha nem nyer szerintem beledől egy nagy késbe.....vagy lelép venezuelába...lóvéja van, megteheti......oszt majd ott is alapít valami dzsungel ellenzéki gerilla szektát.......
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!