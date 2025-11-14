Baljós jelek: Török Gábor hasonlóságot fedezett fel az ellenzék négy évvel ezelőtti tevékenysége és a Tisza Párt működése között (VIDEÓ)

Török Gábor politikai elemző a legújabb Törökülés című podcast műsorában amellett, hogy értékelte Orbán Viktor Fehér Házban tett látogatását, arra is felhívta a figyelmet, hogy „kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanatához. Szerintem

egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban”

– mutatott rá a szakértő.

„Azt érzem, hogy a Tisza számára egy olyan pont jött el, ami jobban hasonlít a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint a saját, egy évvel ezelőtti Magyar Péter által folytott politizálásra. Hogy ez majd időleges lesz vagy tartós, az majd kiderül” – jegyezte meg Török Gábor beszélgetőtársainak, Bánszegi Rebekának és Bita Dánielnek.

A beszélgetést itt tekintheti meg: