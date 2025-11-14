Baljós jelek: Török Gábor hasonlóságot fedezett fel az ellenzék négy évvel ezelőtti tevékenysége és a Tisza Párt működése között (VIDEÓ)

Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása
„Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.”
Az elemző szerint Washington után most „egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban”.
Török Gábor politikai elemző a legújabb Törökülés című podcast műsorában amellett, hogy értékelte Orbán Viktor Fehér Házban tett látogatását, arra is felhívta a figyelmet, hogy „kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanatához. Szerintem
egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban”
– mutatott rá a szakértő.
„Azt érzem, hogy a Tisza számára egy olyan pont jött el, ami jobban hasonlít a négy évvel ezelőtti ellenzék tevékenységére, mint a saját, egy évvel ezelőtti Magyar Péter által folytott politizálásra. Hogy ez majd időleges lesz vagy tartós, az majd kiderül” – jegyezte meg Török Gábor beszélgetőtársainak, Bánszegi Rebekának és Bita Dánielnek.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.