Időseket hajszolhatnak a halálba a baloldali törvényjavaslat nyomán

Most úgy tűnik, a briteknél is eljött az a pont, hogy törvényjavaslatot nyújtsanak be az eutanázia legalizálásáról – erről a The European Conservative című lap adott hírt.

A javaslatot október 16-án terjesztik elő az alsóházban, Keir Starmer miniszterelnök – akinek kormánya állítólag hajlandó gyorsított eljárásban szavazni és intézkedni a kérdésben – azt mondta, „nagyon örül”, hogy az ügy a parlament elé kerül. Ő maga egyébként már kilenc éve is támogatta a legalizálást egy akkori alsóházi szavazás során.

Hogy a kérdés mennyire megosztó, az is mutatja, hogy legalábbis papíron felfüggesztették a frakciófegyelmet: a munkáspárti miniszterek lelkiismeretük szerint szavazhatnak, nem kötelező a kormány irányvonalát követniük.

A lap ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a legtöbb képviselő így fog tenni a pártból.

De nem mindenki: egy hónappal ezelőtt párttársuk, a munkáspárti Wes Streeting egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy

a legalizálás oda vezethet, hogy idős embereket sürgetnek azért, hogy vessenek véget az életüknek.

Tekintettel arra, hogy a gyógyíthatatlan betegek ellátása az országban „silány”, a legalizálás következtében

„az emberek kényszeríthetők arra, hogy befejezzék az életüket”.

Váratlan szövetségese a Lordok Házának tagja, a volt paralimpikon Tanni Grey-Thompson, aki szintén aggódik, elsősorban „a kiszolgáltatott emberekre, a fogyatékkal élőkre gyakorolt hatása, a kényszerítő irányítás” és az orvosok kapacitásai miatt.