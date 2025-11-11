Ablakon kidobott pénz: több milliárd fontot költött az Egyesült Királyság a woke-ideológia terjesztésére világszerte

Óriási botrány Angliában: az állam elárulta a saját polgárait, és évtizedekig asszisztált a pakisztáni migránsok rémtetteihez
A brit adófizetők számára igencsak felháborító képet fest az Egyesült Királyság segélyezési politikája. A Neil McCoy-Ward újságíró által az X-en közzétett adatok alapján a Keir Starmer által vezetett munkáspárti kormány évente mintegy 14,1 milliárd fontot költött külföldi segélyekre, ám ennek jelentős részét olyan abszurd és nehezen igazolható projektekre fordították, amelyek távol állnak a brit emberek valódi szükségleteitől. Nézzük meg a legbizarabb és legnevetségesebb példákat, majd azt is átgondoljuk, mire lett volna érdemes inkább költeni ezt a hatalmas összeget.
Kezdjük talán az egyik legmegdöbbentőbb példával, amely egy 84 ezer fontos támogatást takar, amely egy skót „művészeti előadást” finanszírozott. A produkcióban latex ruhába öltözött „színészek” láncokkal és más, nehezen leírható kellékekkel léptek fel. Egy 200 ezer fontos kutatás során pedig a „TikTok-táncok tulajdonjogát” vizsgálták, valamint egy 247 ezer fontos „queer természet” tanulmány is elkészült, amely az „állati identitást” és „a környezeti termelést” elemzi.
Kevésbé megbotránkoztató, de legalább ugyanennyire felesleges volt az az 55 ezer fontos támogatás is, amelyet a brit kormány arra költött, hogy napenergiával hajtott hajókat szerezzen be a Peruban élő Wape törzs számára, hogy ezzel növeljék az őserdőben élő őslakosok „klímatudatosságát”. Csakhogy az amazóniai esőerdőben élő törzs életmódja eleve minimális károsanyag-kibocsátással jár.
Ugandában – nem tévedés – 4 millió fontot különítettek el olyan faültetési programokra, amelyek a „nemi semlegességre” fókuszáltak. Ha már nemi semlegesség, a brit kormány további 114 millió fontot költött India, és további 9,5 millió fontot Kongó „társadalmi befogadásának” növelésére. Irak pedig 5 millió fontot kapott a „feminista finanszírozás átalakítására”, jelentsen ez bármit is.
Vietnám 1,2 millió fontot arra, hogy a helyi utcaneveket „gender-szenzitívvé” tegyék, workshopokkal és felmérésekkel együtt. Pakisztánban pedig 350 ezer fontot fordítottak vegán főzőtanfolyamok megszervezésére, hogy csökkentsék a húsfogyasztást és a klímaváltozás hatásait.
Az albán börtönőrök sem jártak rosszul, bár az ország börtöne, Volkswagenekkel való ellátására „csak” 500 ezer font jutott.
Ezek a projektek mind a Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) fejlesztési programjainak részei voltak, amelyekkel a brit kormány a globális kihívások kezelését célozza. A National Audit Office (NAO) ugyanakkor rámutatott, hogy a segélyek jelentős része nem hoz hosszú távú értéket. A House of Commons Library 2025. október 27-i jelentése szerint a segélyezési kiadásokra 2024/25-ben 13,7 milliárd fontot irányzott elő a költségvetés.
Ahelyett, hogy a brit adófizetők pénzét ilyen abszurd projektekre pazarolják, a kormány számos ésszerűbb területen kamatoztathatta volna a milliárdokat, figyelembe véve a 2025-ös adatokat és a közvélemény prioritásait.
Ahelyett, hogy a brit adófizetők pénzét albán börtönökre, TikTok-táncokra és a „queer természet” kutatására költenék, a kormány a fenti területeken valódi, mérhető eredményeket is elérhetne.
