Ablakon kidobott pénz: több milliárd fontot költött az Egyesült Királyság a woke-ideológia terjesztésére világszerte

A brit adófizetők számára igencsak felháborító képet fest az Egyesült Királyság segélyezési politikája. A Neil McCoy-Ward újságíró által az X-en közzétett adatok alapján a Keir Starmer által vezetett munkáspárti kormány évente mintegy 14,1 milliárd fontot költött külföldi segélyekre, ám ennek jelentős részét olyan abszurd és nehezen igazolható projektekre fordították, amelyek távol állnak a brit emberek valódi szükségleteitől. Nézzük meg a legbizarabb és legnevetségesebb példákat, majd azt is átgondoljuk, mire lett volna érdemes inkább költeni ezt a hatalmas összeget.

Keir Starmer brit miniszterelnök kormányénak fontosabbak a pakisztáni vegánok, mint az Egyesült Királyság állampolgárai. Forrás: Leon Neal / POOL / AFP

Kezdjük talán az egyik legmegdöbbentőbb példával, amely egy 84 ezer fontos támogatást takar, amely egy skót „művészeti előadást” finanszírozott. A produkcióban latex ruhába öltözött „színészek” láncokkal és más, nehezen leírható kellékekkel léptek fel. Egy 200 ezer fontos kutatás során pedig a „TikTok-táncok tulajdonjogát” vizsgálták, valamint egy 247 ezer fontos „queer természet” tanulmány is elkészült, amely az „állati identitást” és „a környezeti termelést” elemzi.

Kevésbé megbotránkoztató, de legalább ugyanennyire felesleges volt az az 55 ezer fontos támogatás is, amelyet a brit kormány arra költött, hogy napenergiával hajtott hajókat szerezzen be a Peruban élő Wape törzs számára, hogy ezzel növeljék az őserdőben élő őslakosok „klímatudatosságát”. Csakhogy az amazóniai esőerdőben élő törzs életmódja eleve minimális károsanyag-kibocsátással jár.

Ugandában – nem tévedés – 4 millió fontot különítettek el olyan faültetési programokra, amelyek a „nemi semlegességre” fókuszáltak. Ha már nemi semlegesség, a brit kormány további 114 millió fontot költött India, és további 9,5 millió fontot Kongó „társadalmi befogadásának” növelésére. Irak pedig 5 millió fontot kapott a „feminista finanszírozás átalakítására”, jelentsen ez bármit is.