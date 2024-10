Eljött az idő: Izrael átrendezheti a Közel-Kelet erőviszonyait

Egy másik magyarázat az iráni késlekedésre az, hogy súlyos gazdasági válság van az országban, amely a hatalom legitimációs válságával párosul, a rezsim pedig felmérte, hogy ha Izrael bevonja a konfliktusba az Egyesült Államokat is,

Teherán az így borítékolható újabb szankciós köröket és a kikényszerített háború költségeit már nem tudná állni.

Ezért lehet az, hogy az új iráni elnök az ENSZ Közgyűlés üléseinek szünetében újságírók előtt minden veszteség, pozíció- és arcvesztés ellenére arról beszélt, hogy „Irán békében szeretne élni”.

A háborús esélyeket eldöntő ultima ratio kérdés azonban az atomfegyver-birtoklás kérdése. Izrael minden bizonnyal atomhatalom, bár hivatalos kommunikációja ez ügyben a meg nem erősítés-meg nem cáfolás politikája – Irán vélhetően nem, bár polgári célú atomprogramjának a nemzetközi ellenőrök elöli elrejtése azt sejteti, hogy katonai célú párhuzamos urándúsítási programot is futtat. Az izraeli hírszerzés információi alapján Izrael évek óta figyelmezteti a nemzetközi közösséget, hogy Irán karnyújtásnyira van az atomfegyver előállításához, technológiája képes lehet már az ahhoz szükséges mértékű dúsított urán létrehozására.

Ha a sejtett valóság a tényleges valóság, akkor

a terepen egy atomhatalom áll szemben egy nem atomhatalommal, ráadásul az előző mögött ott áll biztonsági hálóként egy másik atomhatalom,

a világ egyelőre még legerősebb katonai hatalma, az Egyesült Államok. Izrael magabiztosságát ez az elrettentő képesség adhatja, de vezetheti az a tény is, hogy a jelenlegi biztonsági konstelláció az elmúlt évek legelőnyösebb döntési helyzete számára.

A leköszönő, ezért fontos geopolitikai-katonai döntéseket meghozni már nem akaró Biden-kormányzat ideiglenesen megszűnt fékként működni Izrael oldalán, így a novemberi elnökválasztásig „szabad keze” van az egyoldalú lépésekre; a Hamász és a Hezbollah támadásai lehetővé tették, hogy önvédelmi háborúként az IDF kemény támadó hadműveleteket bonyolítson le; a környező arab államok saját állami érdekeik miatt részben nem is bánják, ha a szuverenitásukat megsértő iráni proxy-erők és maga Irán is meggyengül; illetve ha Irán valóban közel van az atomfegyver előállításához, akkor Izraelnek most van a pillanat, hogy erőszakos eszközökkel ezt megakadályozza, miután a nemzetközi közösség támogatását eredménytelenül próbálta maga mellé állítani az iráni atomveszély kérdésében.