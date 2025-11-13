Elszabadultak a palesztinpárti aktivisták Berlinben: a rendőrök is alig tudták őket megállítani (FOTÓ)

Sorkatonaság, de nem úgy – mutatjuk, min ügyködnek a németek az ukrán háború árnyékában
Több, hatékonynak gondolt féket is építettek a rendszerbe, így „csökkentve” a kötelező elemek súlyát.
Három aktivista felmászott a Brandenburgi kapura, amelyre transzparenst is kifüggesztettek.
Palesztinpárti aktivisták felmásztak csütörtökön Berlinben a Brandenburgi kapura, amelyre transzparenst is kifüggesztettek – közölte a német rendőrség. A hatóságok szerint egy emelődaru segítségével három aktivista jutott fel a német főváros egyik fő látványosságának számító építményre,
és kifüggesztettek egy transzparenst „Soha többé népirtás – szabadság Palesztinának” felirattal.
Az akció végrehajtójaként egy Peacefully against Genocide (Békésen a népirtás ellen) nevű csoport jelentkezett. Az aktivisták közleménye szerint a résztvevők ezzel „a palesztin népirtásban játszott német társtettesség” ellen tiltakoztak. Szerintük Izrael a gázai tűzszünetet követően sem hagyott fel palesztinok megölésével, és a német szövetségi kormány szótlan maradt.
A hatóságok hat embert vettek őrizetbe, így a kapura mászókat és az emelődarut kezelőket is. Hetvenöt rendőr volt bevetésen a helyszínen.
Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke az akciót „elviselhetetlen botlásnak” nevezte.
Stephan Weh, a GdP rendőrségi szakszervezet tartományi elnöke méltatta a helyszínen lévő rendőrök gyors beavatkozását. Kijelentette, hogy a berlini rendőrség ezzel helyre tette a szélsőségeseket és egyértelmű határokat szabott a Hamász palesztin iszlamista szervezet propagandájának.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: John MACDOUGALL / AFP