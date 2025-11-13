Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin palesztinpárti Németország rendőrség tüntetés tüntető rendőr Hamász Brandenburgi kapu

Elszabadultak a palesztinpárti aktivisták Berlinben: a rendőrök is alig tudták őket megállítani (FOTÓ)

2025. november 13. 22:04

Három aktivista felmászott a Brandenburgi kapura, amelyre transzparenst is kifüggesztettek.

2025. november 13. 22:04
null

Palesztinpárti aktivisták felmásztak csütörtökön Berlinben a Brandenburgi kapura, amelyre transzparenst is kifüggesztettek – közölte a német rendőrség. A hatóságok szerint egy emelődaru segítségével három aktivista jutott fel a német főváros egyik fő látványosságának számító építményre,

és kifüggesztettek egy transzparenst „Soha többé népirtás – szabadság Palesztinának” felirattal.

Az akció végrehajtójaként egy Peacefully against Genocide (Békésen a népirtás ellen) nevű csoport jelentkezett. Az aktivisták közleménye szerint a résztvevők ezzel „a palesztin népirtásban játszott német társtettesség” ellen tiltakoztak. Szerintük Izrael a gázai tűzszünetet követően sem hagyott fel palesztinok megölésével, és a német szövetségi kormány szótlan maradt.

A hatóságok hat embert vettek őrizetbe, így a kapura mászókat és az emelődarut kezelőket is. Hetvenöt rendőr volt bevetésen a helyszínen.

Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke az akciót „elviselhetetlen botlásnak” nevezte.

Stephan Weh, a GdP rendőrségi szakszervezet tartományi elnöke méltatta a helyszínen lévő rendőrök gyors beavatkozását. Kijelentette, hogy a berlini rendőrség ezzel helyre tette a szélsőségeseket és egyértelmű határokat szabott a Hamász palesztin iszlamista szervezet propagandájának.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. november 13. 22:17
Három aktivista felmászott a Brandenburgi kapura Gyerekek még mindig nem értitek a tényszerű újságírást: Három potenciális migráns terrorista felmászott a Brandenburgi kapura.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!