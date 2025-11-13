Elszabadultak a palesztinpárti aktivisták Berlinben: a rendőrök is alig tudták őket megállítani (FOTÓ)

Palesztinpárti aktivisták felmásztak csütörtökön Berlinben a Brandenburgi kapura, amelyre transzparenst is kifüggesztettek – közölte a német rendőrség. A hatóságok szerint egy emelődaru segítségével három aktivista jutott fel a német főváros egyik fő látványosságának számító építményre,

és kifüggesztettek egy transzparenst „Soha többé népirtás – szabadság Palesztinának” felirattal.

Az akció végrehajtójaként egy Peacefully against Genocide (Békésen a népirtás ellen) nevű csoport jelentkezett. Az aktivisták közleménye szerint a résztvevők ezzel „a palesztin népirtásban játszott német társtettesség” ellen tiltakoztak. Szerintük Izrael a gázai tűzszünetet követően sem hagyott fel palesztinok megölésével, és a német szövetségi kormány szótlan maradt.

A hatóságok hat embert vettek őrizetbe, így a kapura mászókat és az emelődarut kezelőket is. Hetvenöt rendőr volt bevetésen a helyszínen.

Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke az akciót „elviselhetetlen botlásnak” nevezte.