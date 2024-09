Mennyire veszélyes a Hezbollah?

A Vaskupola rendszer (Iron Dome) 90 százalékos hatékonysággal szedi le a levegőben az izraeli célpontokra ráindított ellenséges rakétákat. A mozgatható légvédelmi állások egyenként egy közel 100 négyzetkilométeres területet tudnak védeni a rakéta-, az üteg- vagy a drónlövedékek ellen. A rendszer először radarkészülékeivel 70 kilométeres hatótávolságban érzékeli és beméri a közeledő repülő tárgyakat, a valószínűsíthető repülési pálya adatait beküldi a központi agyba,

ahol a szoftver villámgyorsan kielemzi a várható becsapódási területet,

majd ha lakott területet azonosít, akkor az ellenőrző rendszer élesíti, illetve kilövi azt a rakétát, amely ezen a repülési pályán még a becsapódás előtt a levegőben elkapja és megsemmisíti a támadó lövedéket.

Fontos tudni, hogy a Vaskupola az izraeli rákétavédelmi rendszer utolsó bástyája csupán, az egy nagyobb védelmi rendszerbe illeszkedik bele. A Dávid parittyája (David’s Sling) nevű „védőháló” 300, a külső védelmi érzékelő szisztéma, a Nyílvessző (Arrow) pedig már 2400 kilométeres távolságból észleli az ellenséges lövedék közeledését, és akcióba is lép.

Kisebb hatótávolságú, de nem kevésbé pusztító rakétái is vannak a szervezetnek: a Fateh-110-es rakétái elérhetik a Negev-térséget, a Zelzal-1-esek Tel-Avivot és Jeruzsálemet is, a Fajr-5-ösök Észak-Izraelt, az orosz Katyusák és a Falaq-1-esek pedig az észak-izraeli határvidéket.

Amerikai katonai becslések szerint

a Hezbollah 120-200 ezer rakétát tárolhat raktáraiban,

és Iránból rengeteg pilóta nélküli légijármű-rendszert szerzett be. Ezek felderítő, de akár bombázó funkciót is el tudnak látni szintén Izrael teljes légterében, hiszen állományban van a Sahid-129-es gép is, amely 2000 kilométeres távolságban is működni tud (szélsőséges esetben akár Teheránból is eljuthat Tel-Avivig). Ezen kívül 6 kilométeres hatókörben működő, vállról indítható légvédelmi rakétáik és 50 kilométerig bevethető föld-levegő légi elhárító rakétarendszereik vannak.