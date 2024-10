A földdel tett egyenlővé egy ukrán drónirányító központot az orosz haderő – magyar szál is van a történetben

A nyitókép illusztráció. Fotó: RUSSIAN DEFENSE MINISTRY / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az orosz haderő jelentős csapást mért egy ukrán drónközpontra, amelyet egy magyar gyökerekkel rendelkező ukrajnai vállalkozó alapított. Az orosz előrenyomulás több frontszakaszon sikerrel haladt, miközben jelentős veszteségeket okozott az ukrán katonai és technikai állományban. A kurszki térségben állítólagosan észak-koreai katonák is megjelentek, további nemzetközi színezetet adva a konfliktusnak – írta meg a HVG.

Az orosz légierő egy háromtonnás FAB-3000-es bombával mért csapást a donyecki Kurahovéban található, ukrán drónkezelők által ideiglenesen használt létesítményre

– tájékoztatott az orosz védelmi minisztérium csütörtökön.

A magyar szál

A jelentés szerint, a támadás során mintegy ötven kezelőt, valamint számos fegyvert és katonai felszerelést is megsemmisítettek. A moszkvai katonai tárca szerint az épületben a „Ptahi Mágyárá” (Magyar Madarai) néven ismert csoport drónkezelői tartózkodtak. A sajtóbeszámolók alapján a csoportot Bródi Róbert, ukrán nevén Robert Brovgyi, egy magyar származású ukrajnai vállalkozó hozta létre.

Az orosz hadijelentés arról is beszámolt, hogy az orosz csapatok az ukrán front hat szakaszából négyen előrenyomultak, és 15 ukrajnai, valamint három kurszki térségbeli ellentámadást is visszavertek. További három készülőben lévő ellentámadást is meghiúsítottak.

A jelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében körülbelül 2000, a Kurszk térségében pedig 280 ukrán katona esett el vagy sérült meg az elmúlt nap során.

Csütörtökön az orosz irányítás alá került ukrajnai területekről és az Oroszországgal határos régiókból is érkeztek jelentések ukrán tüzérségi és dróntámadásokról. Mindeközben az ukrán hírszerzés közlése szerint az észak-koreai katonai egységek elhagyták orosz kiképzőtáboraikat, és először léptek be az ukrán-orosz konfliktus zónájába. A lap szerint a koreai egységek Kurszk térségében jelentek meg.