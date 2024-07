Rettegnek Orbán Viktorék új frakciójától a nyugati lapok – gyűjtésünk a sajtóvisszhangokról!

A legtöbb nyugat-európai médiumban kezdve a Szabad Európától kezdve át az Euractivon keresztül egészen a Guardianig a legtöbb cikk egyszerűen „szélsőjobboldalinak” titulálja az új formációt. Ez már csak azért is érdekes, hiszen Babis ANO nevű pártját nemrég a balliberális Renew frakcióból zárták ki, amiért jó kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral.

Az egyik cikkben egyenesen azt írták:

Orbán egy csoportba került az osztrák és a cseh ultrákkal.”

Mások inkább azzal riogatnak, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) is csatlakozni fog a frakcióhoz, amely emiatt lehet végül „vállalhatatlan”. Ezzel a kérdéssel a Mandiner is foglalkozott. Az AfD is jelezte már korábban, hogy nem kíván csatlakozni a csoporthoz, a Fidesz szerint ez fel sem merült. Az is elképzelhető, hogy az AfD saját frakciót alapít majd szuverenisták néven.