Perintfalvi esete a „feminista” Szűzanya-szobor lefejezésével és a szent művészettel – avagy érdemes-e a szülést az arcunkba tolni vagy sem?

A fundamentalistázásról már többször írtam: ez egy manipulatív nyelvpolitikai játék.

Minden tételes vallásnak vannak olyan alapjai, amelyeket ha valaki nem fogad el, akkor per definitionem nem számít az adott vallás követőjének. Azaz valójában nincs tételes vallás (pl. kereszténység) fundamentumok és dogmák, vagyis alapvető meggyőződések nélkül. Ezeket nevezhetjük „fundamentumoknak” is. A „fundamentalizmus” egy amerikai protestáns jelenség, ami az elnevezését egy 1910–1913 között kiadott könyvsorozatról kapta (The Fundamentals: The Testimony of Truth), s bizonyos alapvető keresztény vallási meggyőződéseket jelentett, amelyekben semmi különleges nem volt, ma sincs. A literalisták, a Bibliát szó szerint értelmezők felfogása nem azonos a fundamentalistákéval, habár van átfedés.

Az egész kérdéskör átemelése a katolicizmusba értelmetlen; azonosítani a „fundamentalizmust” a „vallási fanatikusokkal” úgyszintén problematikus, persze a köznyelvi-nyelvpolitikai célját értem.

Akárhogy is: nyolcezer hétköznapi osztrák katolikus hívőt lefanatikusozni és lefundamentalistázni erős nyelvpolitikai manipuláció. A lefejező tettesnek meg nem valószínű, hogy a nézetei voltak „fundamentalistábbak”, hanem – fogalmazzunk így diplomatikusan – a vérmérséklete volt más. De látnunk kell, hogy Perintfalvi itt nemcsak a tettest fundamentalistázza és fanatikusozza le, hanem mindenkit, akinek nem tetszik a szobor. Ezen emberek pedig valószínűleg hétköznapi, normális, II. Vatikáni Zsinat után élő, II. János Pálon nevelkedett, Ferenc pápához hű katolikusok, ezt az alapállást pedig a katolikus spektrumon sem szokás lefundamentalistázni és fanatikusozni, mivel ez a normális közép.

Azaz a szobor ellen a normálisok lázadtak fel; nem Perintfalvi védi a normalitást, hanem ők.

Egyikük törvényen kívüli, elítélendő lépést tett. De lássuk a kontextusát is, hiszen a kontextus a feministák nagy mániája!