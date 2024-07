Pánikol a Politico Orbán szövetségesének diadala után

Az óra ketyeg

A második fordulóba jutott jelölteknek kedd este 18 óráig (közép-európai idő szerint) van lehetőségük arra, hogy regisztrálják jelöltségüket.

Néhány Macron-párti jelölt már bejelentette, hogy követi a miniszterelnök utasításait, és még a szélsőbaloldali jelöltek javára is visszalép.

A teljes kép viszont homályos, Edouard Philippe volt miniszterelnök és Bruno Le Maire gazdasági miniszter is úgy nyilatkozott, hogy szerintük nem szabad az LFI-re szavazni – még a Nemzeti Összefogás ellenében sem.

Egyes jelöltek még azt is kijelentették, hogy a harmadik helyezés ellenére is versenyben akarnak maradni, még a zöldekkel és szocialistákkal szemben is.

A szélsőbaloldalon a szavazási utasítások világosabbak: Az Új Népi Front tömbjének minden vezetője felszólította a harmadik helyezetteket, hogy lépjenek vissza, ha körzetükben a Nemzeti Összefogás vezet.