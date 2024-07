Mennyire lesz forró a helyzet a Nyugat-Balkánon idén nyáron?

Milyen globális ellentétek feszítik a régiót?

Az USA és az Európai Unió is abban bízik, hogy Szerbia Oroszországgal szembeni kitettsége megszűnne, ha a koszovói kérdés rendeződne.

Az ukrajnai háború kitörése után ez a nyitott kérdés még inkább fókuszba került, és a Nyugat igyekezett nyomást gyakorolni a koszovói és szerbiai vezetésre, hogy rendezzék a viszonyt.

A koszovói kormányfő, Albin Kurti azonban nem hajlandó eleget tenni annak a 2013. évi brüsszeli megállapodásnak, amelynek értelmében Koszovóban létre kellene hozni a szerbtöbbségű önkormányzatok szövetségét, és ezzel magára haragította a nyugati partnereit is. A koszovói kormányfő ráadásul attól sem riadt vissza, hogy nyíltan nekimenjen az észak-koszovói szerb területeken a Belgrád által párhuzamosan fenntartott struktúráknak. Ennek volt részben a következménye a KFOR-ral szembeni erőszakos fellépés is tavaly május végén. Miközben a nemzetközi támogatás Koszovó mögött hullámzó, Kurti hazai támogatottsága töretlen, így aligha várható, hogy változtatni fog a pozícióján. Kurti kompromisszumot nem ismerő politikája a szerb elnök és pártjának malmára hajtja a vizet, és a status quo fenntartása alapvetően elfogadható politikailag Belgrád számára is.

A térség jelenlegi legforróbb pontjának Bosznia-Hercegovina tekinthető.

Az 1995-ös daytoni békemegállapodás értelmében kialakított fragmentált, etnikai csoportok közti erőegyensúlyt megteremtő struktúra reformja kapcsán gyökeresen eltérő elképzeléseket fogalmaznak meg a bosnyák és szerb politikai döntéshozók. A vitát tovább bonyolítja, hogy a békefolyamat megvalósításának nemzetközi felügyeletét ellátó nemzetközi főképviselő végrehajtói jogkörökkel is bír, amelyeket alkalmazva közvetlenül beavatkozhat a reformfolyamatokba.

Miközben Szarajevóban a központi állam kompetenciáit erősítenék, a szerbek igyekeznek minél több hatáskört megtartani a számukra széleskörű autonómiát biztosító entitásnál.

A nemzetközi bírókat is tagjai között tudó állami szintű alkotmánybíróság azonban rendre olyan döntéseket hoz, ami a központi állam erősítésének kedvez, és ezeket a döntéseket a főképviselő is érvényesíteni igyekszik, ezért egyre nő a szakadék Szarajevó és a Republika Srpska elnöke, Milorad Dodik között. A szerb politikus ezért rendre az RS kiválását helyezi kilátásba, ami azonban egy vörös vonal Washington és az EU számára is. Mindeközben a háború eseményeinek megítélése körül sem szűnnek a feszültségek. Az ENSZ Közgyűlése által, a srebrenicai népirtás emléknapjára vonatkozólag elfogadott határozat kapcsán ismét egymásnak feszültek a felek. A térségbeli szerb közösségek képviselői június 8-án össz-szerb népgyűlést tartottak, amelyet sokan a szerb világ (sprski svet) létrehozására tett lépések közé sorolnak.