EU-nagykövet: Felkészültünk az „elnökségi gépház” működtetésére

Fontos célkitűzésünk a Versenyképességi Paktum tető alá hozása is. Már az előző EU-elnökségünk alkalmával 2011-ben célul tűztük ki Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. Most azt szeretnénk elérni, hogy év végéig döntés szülessen a két ország teljeskörű csatlakozásának dátumáról. Fontos megőrizni a kohéziós politikát. Az agárpolitika terén vissza kell hozni a gazdaközpontú megközelítést, a gazdaközpontú mezőgazdaságot. Emellett kiemelt kérdésként kezeljük a gyógyszercsomagot, a szabadalmi csomagot, illetve több környezetvédelmi jogszabály is ott lesz az asztalon – ideértve az élelmiszer és textilhulladék csökkentését . A közlekedés terén a közúti biztonság növelése érdekében a vezetői engedélyekre vonatkozó irányelv felülvizsgálata is téma lesz.

Van itt ugyanakkor egy kihívás, amely mindenre árnyékot vet: a háború.

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy nekünk mint elnökség, kiemelt figyelmet kell szentelnünk arra, hogy mi történik az ukrajnai háborúban. Arra is figyelnünk kell, hogy mi történik az EU közvetlen környezetében, mi történik a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, és a világ különböző válságövezeteiben. Az ezek kapcsán felmerülő kérdéseket szükséges lesz napirendre venni.

Bízunk benne, hogy újabb háborúk, fegyveres konfliktusok kirobbanására nem kerül sor, de fel vagyunk készülve, megvannak az eljárásaink az ilyen esetekre is, hogy képesek legyünk reagálni. De más váratlan eseményekre is felkészültnek kell lenni, s úgy látom, hogy kellően

készek vagyunk arra, hogy bármilyen váratlan helyzetre megfelelően reagáljunk.

