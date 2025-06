A király mindvégig meztelen volt

Május végén jelent meg Jake Tapper, a CNN egyik vezető újságírója társszerzőségében az Original Sin (eredendő bűn) című könyv Joe Biden elnökségéről – pontosabban arról, hogyan „titkolták el” az amerikai elnök állapotát. Persze nem a sajtó, nem a nagy lapok, a The New York Times, a The Washington Post meg a nagy televízió- és rádiócsatornák, mint maga a CNN vagy az NPR, hanem Biden környezete: egy a valóságtól elszakadt, egoista öregúr volt ő a saját köre szolgálatában. „Egy részét láttuk, de nem tudtuk, mennyire rossz a helyzet” – idézi Tappert az amerikai közszolgálati rádiónak számító, a gyakorlatban szinte kizárólag progresszív véleményeket megjelenítő NPR weboldala.