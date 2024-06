Kínát büntetné a NATO-főtitkár

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

A NATO vezetője elmondta a BBC-nek, hogy Kínának következményekkel kell szembenéznie, amiért támogatja Oroszország háborúját Ukrajna ellen, ha nem változtat magatartásán. Jens Stoltenberg szerint Peking „két lovat akar egyszerre megülni, támogatva Oroszország háborús erőfeszítéseit, miközben megpróbálja fenntartani kapcsolatait az európaiakkal is. Ez viszont hosszú távon nem működhet.”

Az interjú számos témát érintett, Stoltenberg beszélt nukleáris fegyverekről és védelmi kiadásokról is.

Megjegyezte, úgy tűnik, Oroszország nem kívánja lezárni ukrajnai háborút. A múlt hétvégén a Svájcban tartott békekonferencián több tucatnyi ország kötelezte el magát a Kijev támogatása mellett, de Oroszország felesleges időpocsékolásnak nevezte az eseményt. Moszkva csak akkor hajlandó békemegbeszéléseket folytatni, ha Ukrajna lényegében megadja magát.

Amikor arról kérdezték, mit tehetnek a NATO tagállamok Kína Oroszország támogatásával kapcsolatban, Stoltenberg elmondta, hogy

tárgyalnak a lehetséges szankciókról.

Kijelentette, Kína „sok technológiát oszt meg, például mikroelektronikát, amely kulcsfontosságú Oroszország számára a rakéták és a fegyverek építéséhez, amiket aztán Ukrajna ellen használnak”. Hozzátette, hogy „meg kell fontolnunk valamilyen gazdasági lépést, ha Kína nem változtat a magatartásán”.

Egyébként Pekinget már most is sújtja néhány szankció az oroszországi támogatásai miatt: múlt hónapban az Egyesült Államok bejelentette, hogy korlátozásokat vezet be mintegy 20 Kínában és Hongkongban működő vállalattal szemben. Kína azzal próbált védekezni, hogy nem értékesít halálos fegyvereket, és „körültekintően kezeli a kettős felhasználású termékek exportját”.

Stoltenberg washingtoni látogatása akkor történt, amikor a Kreml megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin kedden Észak-Koreába utazik. Ez már a kínai vizitje után történik. Putyin többször kijelentette, hogy a Nyugat hatalmi egyensúlya eltolódik, és azon dolgozik, hogy megerősítse kapcsolatait az azonos gondolkodású vezetőkkel.