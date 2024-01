Úgy tűnik, most se Németországban fogják erőszakmentesen megoldani a politikai nézeteltéréseket – és az erőszakot már megint a „békepártiak” fogják kezdeni

Az európai baloldalon minősített esetnek tekinthető a francia, a spanyol és a német szélsőbal, mondjuk ijesztő a latin indulatok találkozása a német pontossággal.

Eme német antifa történetét nemrég dolgozta fel két német szerző, Klaus Schroeder és Monika Deutz-Schroeder, de nem a könyvükről akarok írni, azt már megtettem, csak hát ők is felhívják rá a figyelmet, hogy a baloldali erőszakot általában társadalomjobbító szándékokkal igazolják, valamint azzal, hogy a reakció erőit el kell távolítani a haladás útjából, ez a tolerancia intoleranciája, szerintük viszont csak az intolerancia nem tolerálásáról van szó, mert az nem lehet, az megengedhetetlen.

Aztán itt van ez az AfD, ami nem átall egyre népszerűbb lenni, lényegében minden más párt rovására, legyen az a CDU vagy a baloldali pártok, utóbbiak mélyrepülésben vannak, mégpedig úgy, hogy kormányzati pozícióban is vannak, nincs is jobb, mint elgondolkodni az ilyen fasiszták – bocsánat, nácik, az a lokális változat – betiltásán, meg tüntetni ellene, de amúgy a CDU-CSU ellen is, legalább ez a tüntetés lehet, hogy ráveszi a CDU-CSU-t az AfD-vel való összefogásra, illetve az erről való gondolkodásra azzal, hogy összetolja és egy kalap alá veszi őket, ha már a pártok le akarják választani az AfD-t a köré vont cordon sanitaire-rel, nem is értem, miért nincs erre egy jó német kifejezés, ja bocs, az náci lenne, jó lesz a francia is, szóval kérdés, ki nyeri a taktikai harcot a német baloldalon, a pártok vagy az antifa tüntetők.