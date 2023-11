Bajban a német költségvetés, leállhatnak az Ukrajnába irányuló segélyek

A hét elején Kijevbe látogatott a német védelmi miniszter, aki további 1,3 milliárd eurós támogatásról biztosította az Ukrán vezetést.

A Tagesspiegel oldalán megjelent cikkben azonban azt írják: a német alkotmánybíróság múlt héten egy 60 milliárd eurós költségvetési hiányt tárt fel, amely megkérdőjelezheti az ígéret teljesítését. Az intézmény ugyanis megtiltotta a koronavírus-járvány következményeinek ellensúlyozására szánt

60 milliárd euró más célokra előirányzott felhasználását.

A CDU védelempolitikai felelőse ugyanakkor a lapnak nyilatkozva úgy vélte, hogy katasztrofális következményei lehetnek annak, ha az Ukrajnának nyújtott segélyeket csökkentenék. Hasonlóan vélekedett a koalíciós Zöldek Pártjának költségvetési felelőse is, aki szerint a nehéz pénzügyi helyzet ellenére is folytatni, sőt erősíteni kell Ukrajna a átfogó támogatását. A képviselő szerint a segélyek fenntartására irányuló törekvés a „pénzügyi, egyben politikai káosz” ellenére is fennáll.

