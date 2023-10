Varsói vétó: hogy is volt azzal az ukrán gabonával, kedves Zelenszkij?

A PiS-nek létfontosságú a gazdák érdekvédelme

Az, hogy az ukrán gabona akár döntő is lehet a mostani lengyel választásokon, már tavasszal látszódott, hiszen Varsó már addig is óriási összegekkel támogatta a lengyel gazdákat, hogy valahogyan enyhítse az ukrán gabonadömping okozta károkat, ám azok elégedetlensége nem csillapodott. Az akkor kezelhetetlennek látszó helyzetbe pedig bele is bukott Henryk Kowalczyk mezőgazdasági miniszter, akit

korábban egy fórumon tojással is megdobálták az elégedetlen gazdák.

Nem meglepő, hogy a kampány hajrában a lengyel kormány egyre nagyobb hangsúlyt fektet a lengyel gazdák érdekeinek megvédésére, hiszen a kormányon lévő konzervatív PiS-nek az egyik legerősebb támogatói a vidéki, főként mezőgazdaságból élő gazdák.

Eközben az ellenzéki Polgári Platformot, és annak vezetőjét Donald Tuskot, aki éppen Brüsszelből tért vissza a lengyel politikába, úgy tartják számon, mint aki mindenben kiszolgálná az Európai Uniót.

Így afelől sincs kétség, hogy a gabonavitában is engedne Brüsszelnek.

