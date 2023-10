Titkosszolgálati szakértő: Az izraelihez hasonló tragédia bármikor megtörténhet Európában is

Majd azzal kapcsolatban, hogy az izraeli eseményeket követően több európai nagyvárosban is tüntetések alakultak ki, és több száz ártatlan izraeli civil halálát ünnepelték a bevándorlók, Földi kijelentette,

elmúlt a huszonnegyedik óra.

Nagyon komoly – fegyvert használni tudó – csapatok vannak jelen Európában. Az ukrán háború miatt rengeteg fegyver került ki a feketepiacra. Ezeket meg fogják szerezni a bevándorlók, s akár az izraelihez hasonló események is megtörténhetnek Európában.”

A titkosszolgálati szakértő ezután hangsúlyozta, hogy „ezeket a tüntetéseket nem szabad megengedni.

Ez nem etnikai, nem vallási, hanem biztonságpolitikai kérdés.

A bevándorlók képesek arra, hogy egy időben több európai nagyvárosban összehangolt, koordinált támadást indítsanak.”

A szakértő hozzáfűzte, tart attól is hogy a bevándorlók akár annyi fegyvert is összegyűjthetnek, amelyekkel a későbbiekben akár egy laktanyát is

elfoglalhatnak.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP