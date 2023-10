Hátborzongató: így ünneplik Izrael megtámadását a muszlim közösségek szerte a világon (VIDEÓK)

A lenti videóban az látható, ahogy Amszterdamban és Rotterdamban palesztin zászlókat lobogtatva ünnepeltek a helyi, feltehetőleg bevándorló-hátterű muszlimok.

A skót Celtic labdarúgócsapat szurkolói „Szabadságot Palesztinának!” molinókkal fejezték ki szolidaritásukat a hétvégi mérkőzésükön.

De az elmúlt időszakban a Korán-égetések miatt a muszlim világ célkeresztjébe került Norvégiában és Dániában is voltak hasonló utcai megmozdulások.

Nem meglepő módon a migráció által erősen érintett Németország és Franciaország sem „maradhatott ki” a szimpátiatüntetésekből.

Sőt, még a tengerentúlon is szerveztek demonstrációkat. New Yorkban nemcsak a helyi muszlim közösségek, de amerikaiak is csatlakoztak a Palesztina melletti tüntetéshez.