A szabad Palesztináért tüntettek New Yorkban a Hamász vérengzése után

Az Amerikai Demokratikus Szocialisták (DSA) tüntetést szervezett New Yorkban a Szabad Palesztináért. A demonstráció közvetlenül azután történt, hogy a Hamász megtámadta Izraelt. A palesztinokat éltető tüntetők a Times Square-től a 42. utcán lévő izraeli konzulátusig vonultak a manhattani utcákon.

De voltak Izrael-párti tüntetők is, akik az ENSZ térről haladtak a konzulátus felé, ám a Times Square-en is megjelentek. A New York-i rendőrség több embert letartóztatott.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube