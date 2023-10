Terrortámadás Izraelben: ezen múlhat Európa és Ukrajna jövője

Európában nagy felismerést jelentett Izrael 9/11-e: úgy tűnik, a nálunk letelepedő muszlimok nem fogadják el és követik azokat az értékrendeket, amelyek szerint mi élünk – jelentette ki Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója az MCC-ben rendezett háttérbeszélgetésen, ahol szakértők elemezték az elmúlt 10 nap eseményeit, illetve a következő hetek, hónapok lehetséges forgatókönyveit.

A főigazgató szerint az elmúlt években a palesztinok ügye a legnagyobb közös nevezővé vált az arab világban, és most az látszik, hogy még az Európában élő muszlimok sem hajlandók elítélni a Hamász mészárlását, sőt, tüntetnek értük.

Az izraeli cél egyértelmű, a következmény bizonytalan

Ez nagy kérdéseket vet fel, amelyekre muszáj válaszokat is találni, de Nyugaton még nem mernek szembenézni ezzel

– szögezte le a főigazgató, aki úgy véli, miután Európa eltolta magától Oroszországot és Kínát, most a muszlim világtól is távol kerülhet, így bár mi alkalmazunk embargós politikát, végül a kontinens lesz elzárva mindenkitől.

Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhely vezetője hangsúlyozta, a következő időszakban a Hamász vezetőinek és infrastruktúrájának megsemmisítése lesz Izrael célja, ám 100 százalékos eredményt nem tud elérni, sőt, még megmérni is szinte lehetetlen, mire jutott. A biztonságpolitikai szakértő – tovább gondolva az eseményeket – arra is felhívta a figyelmet, hogy azt is nehéz lesz eldönteni, mihez kezd majd Izrael Gázával, miután a lehető leginkább megtisztítja a terroristáktól, hiszen vélhetően valakik betöltik majd a Hamász után keletkező űrt.

Az Iszlám Állam brutalitását idézte a Hamász

Magáról az október 7-i támadásról Demkó Attila elmondta,