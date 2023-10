Somkuti: A növekvő terrorfenyegetettség az illegális migráció eredménye, és aki ezt vitatja, az a laposföld-hívőkkel van egy szinten

Mint arról a Mandiner is beszámolt: kedden elfogták az iszlamista terroristát, aki Brüsszelben lövöldözött. A hírt a város polgármestere is megerősítette. Lapunk megírta azt is: nemcsak Európában, már Amerikában is nő a terrorveszély, olyannyira az FBI magányos merénylőkre figyelmeztet, és vészjósló jelzést adott ki az izraeli-palesztin harcok nyomán. Erről itt írtunk bővebben.

***

A növekvő fenyegetettségről szóló hírek kapcsán Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük.