Nehéz helyzetbe került Netanjahu: már nemcsak Izrael biztonsága forog kockán, de személyes politikai jövője is

Ganc alapvetően centrista politikus, de kemény kezű is, korábbi kampányvideójában azzal reklámozta magát, hogy 2014-ben a bombázásokkal „visszaküldte Gázát a kőkorba”. Ganc egyébként magyar-zsidó felmenők sarja, apja szovátai, anyja mezőkovácsházi származású.

Netanjahu kritikusainak egy részét is „közel tartja”

Nyilván a két volt vezérkari főnök csatlakozása adhat komoly tapasztalatot Netanjahu háborús kabinetjének, ráadásul a miniszterelnök így kritikusainak egy részét is „közel tartja”, a felelősségben osztoznak. Tegnap (október 14-én) viszont Avigdor Liberman és pártja, a Jiszrael Bejtenu is csatlakozott a kormánykoalícióhoz (de nem csatlakozott Netanjahu szűkebb háborús kabinetjéhez). Liberman szintúgy keményvonalas álláspontot képvisel palesztin-kérdésben, ráadásul kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkezik, ami talán nem érdektelen, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök lényegében a nácikhoz hasonlította az izraeli hadsereget.

Liberman továbbá korábban védelmi miniszter is volt, tehát még több szakértelmet hoz a kormányba.

Liberman és a fentiek képviselőivel együtt a kormánykoalíciónak már 82 képviselője van a 120 fős Kneszetben, ami nem csak komoly felhatalmazás jelent, de azt is mutatja, hogy Netanjahu nemzeti-vallásos szövetségesei – akik eddig zsarolhatták az ingatag többséggel rendelkező miniszterelnököt – vesztettek befolyásukból. Eközben Izrael végre valahára nemzeti egységet kommunikálhat kifelé, és az ellenzék soraiban is megosztottság született, hiszen Jair Lapid, az ellenzék – szintúgy magyar származású – centrista vezére, bár jelentkezett, hogy csatlakozna a koalícióhoz, nem került be: igen egyértelmű jelzés volt ez arra, hogy még ilyen válságos időben sincsen szükség a kritikusai által komolytalannak tekintett ex-miniszterelnökre. (Lapid egyébként 181 napig volt miniszterelnök, ami a valaha volt legkevesebb ideig „regnált” izraeli miniszterelnökké teszi őt, ha csak nem számoljuk Jigal Alont, aki 1969-ben 19 napig ügyvezető miniszterelnök volt).

Netanjahu láthatóan sokat nyert a kormány kibővítésével, noha kérdéses, hogy bármit meg tud-e még menteni politikai karrierjéből Izrael történetének legsúlyosabb terrortámadását követően.

Az is lehetséges, hogy mint 1967-ben, voltaképpen utódját neveli most ki – akaratlanul.

Nyitókép: Ohad Zwigenberg / POOL / AFP

