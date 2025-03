A Pride-ügy zúzhatja porrá Magyar Péter nagy álmát – káosz jöhet a Tiszánál

Magyar Péter szűkebb környezetében nem egy kifejezetten az LMBTQ-felvonulást támogató szereplő található. Ott van kapásból a pártelnökért rajongó színész, Nagy Ervin, aki már 2013-ban is a Pride-on való részvétel mellett kampányolt, amint az az alábbi videóban is látszik. „Én heteró vagyok és cisznemű, ezért ebben az országban nem ér semmiféle hátrányos megkülönböztetés. Viszont vannak olyan emberek, akiket igen. Ők azok, akiknek az orientációja, a szexuális, más és a nemi identitása is. Szeretnék abban a szabad országban élni, ahol ez nem történik meg. És nyugodtan végigmehetnek kézenfogva az utcán.

Ha te is ezt gondolod, amit én, akkor gyere el a Pride-ra!” – fogalmazott a köztudottan progresszív színész.