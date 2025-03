A pszichológus szerint a Pride több szempontból is rosszul hat a gyerekekre – mutatjuk, miért!

Milyen hatással lehet a gyerekekre a Pride?

Az identitás kétharmad részben környezeti ingerek által befolyásolt, egyharmad részben pedig biológiailag, de nem genetikailag meghatározott a szakirodalom szerint. A látványnak is ingerként szerepe van a gyermekek erkölcsi és mentális fejlődésében. A legkárosabb látványingerek azok, amelyekben egyszerre van szexualitás és erőszak, ami lövedékszerű inger. Ha a Pride-ot nézzük: ha ez egy sima felvonulás lenne, ami annyit hirdetne, hogy vannak nem csak heteroszexuális emberek, akkor nem lenne semmi gond.

De az elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, hogy szadomazochisztikus szexuális tartalmak jelentek meg a felvonuláson akár öltözék, például bőrszerelés formájában, hiányos ruházattal, kipeckelt szájjal, korbáccsal, akár láncon vezetett emberek formájában.

Ez mind egyértelműen egyszerre szexuális és erőszakos ingerlés. Szintén dehumanizáló, amikor valaki úgy vonul fel a Pride-on, hogy valamilyen állatnak, embertől eltérő entitásnak öltözik. Olyan is volt, hogy valakit egy másik embert láncos pórázon vezetett, mintegy kutyaként. Ezek összességében egyértelműen zavarodottságot, értetlenséget, szorongásos nehézségeket vagy akár hangulati ingadozásokat válthatnak ki az arra fel nem készültek számára. Emellett a kötődési mintázatról negatív képet láttat a gyerekeknek és fiataloknak, hiszen biztonságos kötődést láncra verve, kutyaként élve vagy a másikat ledominálva nem lehet átélni, így nem szerencsés követendő példa a jövőre vonatkozóan.

A Pride továbbá nem kizárólag a nemi identitásra hathat negatívan, hanem egyéb identitásrészekre is, például a spirituális identitásrészre, ami elemi alapja többek között a személyiség fejlődésének,

így tehát, ha bárki vallást és egyben kulturális gyökereinket, akár a kereszténységet gyalázva öltözött fel, lépett fel, úgy erre az identitásrészre is negatív befolyással lehet. Az identitásrészek közül az emberi szerepekre vonatkozóan is negatív mintát láthatnak a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek egyaránt. Bizonyos korosztályokban, így a kisgyermekek esetén, körülbelül hat éves korig a fekete-fehér gondolkodás a jellemző, vagyis a szexualitásról annyit tudnak, hogy kívülről különbség van férfi és nő között, és hogy a szerepeik mások, például a szeretetnyelvük vagy a gondoskodásmódjaik mások, és így a Pride, vagy az ezt határozottan másként bemutató rendezvények erre az identitásrészre is zavaró hatással lehetnek.

14 év alatt a szimbolikus gondolkodás még általában nem olyan fejlett, hogy az árnyalatnyi különbségeket vagy a valóst és valótlant megfelelően elkülönítsék a fiatalok, főként olyan nehéz kérdésekben, mint a szexualitás vagy az erőszak témaköre.

Ezt bizonyítja az is, hogy még a 14 éves korosztályban is a fiatalok többségének problémát okoz elkülöníteni, hogy a tévében vagy máshol látott, úgynevezett reality showműsorok tényleg a valóságot láttatják-e vagy sem. Összefoglalóan tehát a Pride látványa és ebben is kifejezetten a normatívtól nagymértékben eltérő és vizuálisan is láttatott életmódok negatívan befolyásolhatják a lelki egészség számos funkcióját.

Hogy kezelje ezt egy szülő, mit tehet?

A szexualitásra való nevelés szülői jog, és egyben kötelesség, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módszereket és eszközöket vetünk be ebben a sokszor kínos és nehéz témában. Ha a szülők valóban megfelelő szexuális edukációt szeretnének a gyermeküknek, akkor nem készen kapott ingerekkel, akár traumatizáló jeleneteket vonnak be, hanem a bizalmi kapcsolaton keresztül és saját személyes elbeszélés útján tudják ezt leghatékonyabban elvégezni. Ha ebben elakadnak, kérhetnek szakmai segítséget védőnőtől, pszichológustól, mentálhigiénés gondozótól vagy akár tanártól.

Ha a készen kapott ingereket nézzük: kicsúszhat a kezük közül az irányítás. Ha kivisszük a gyereket a Pride-ra, azzal az erővel akár a pornográf és túlszexualizált tartalmak korosztályi korlátozását is feleslegesnek vélhetnénk.

Ugyanakkor a fiatalok intimitáshoz és szexualitáshoz fűződő viszonyát tekintve a statisztikák azt mutatják, hogy a pornográf tartalom, a túlszexualizált tartalom akár magában, akár erőszakkal együttes megjelenése a későbbi intim kötődést lebontja; akadályozza az egymáshoz való kapcsolódást. A szexualitásban így megmarad az öncélúság, a testképben zavart okoz, és ezáltal a társas támogatottság is sérül. Összefoglalva pedig a társas támogatottság, az intim kapcsolatok minősége és száma pszicho-neuro-immunitást befolyásoló tényező, vagyis a lelki egészség egyik védőbástyája.

Az Alaptörvénybe is bekerült a gyermekek lelki egészségének védelme, erről mi a véleménye?

Mindezek miatt történelmi pillanat, hogy a lelki témakör az Alaptörvénybe kerül, nem kizárólag a gyermekvédelem területén, és a fentebb említettek miatt társadalmi szintű prioritássá válhat a lelki egészség. Az Alaptörvénybe iktatás lehetőséget teremt egy olyan szakterületeket átfogó, mentálisegészség-stratégia kialakítására, ami társadalmilag és nemzetileg, és természetesen egyénileg a fennmaradásunkat, morális, lelki, szellemi és fizikai értékeinket egyesítse, magába foglalja. Ki kell térnie a kisebbségek, többek között a nemi kisebbségek diszkriminációjának megakadályozására. A bántalmazás és erőszak visszaszorítása kulcsfontosságú, ahogyan a gyermekek fejlődését károsan befolyásoló ingerek korlátozása egyaránt.

