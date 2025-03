Ettől már nem kell félni: a legmegbotránkoztatóbb képek a budapesti Pride-ok történetéből (GALÉRIA)

Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés kedden megszavazta a Fidesz által benyújtott törvényjavaslatot, amely szerint tilos lesz tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

Megírtuk azt is, hogy kedden késő este már meg is jelent a Magyar Közlöny a kihirdetett törvénnyel. Mind a házelnöknek, mind az államfőnek több nap áll rendelkezésére, de most láthatóan sürgős volt, hogy a jogszabály mielőbb hatályba léphessen. Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök is gyorsan lépett. Eszerint

tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Az előterjesztők a gyermekvédelmi törvénynek azon paragrafusára hivatkoznak, amely szerint „tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.” A törvény értelmében

nem csak az ilyen jellegű demonstráció szervezői, hanem résztvevői is büntethetővé váltak.

A rendőrség jogosult arcfelismerő technológiát is alkalmazni a résztvevők azonosítására. A szabálysértés elkövetőire pénzbírságot is kiszabhatnak, ezt pedig nem lehet közérdekű munkával vagy szabálysértési elzárással helyettesíteni. A befizetett bírságot a gyermekek védelmére kell felhasználni.

Készítettünk egy galériát az elmúlt évek budapesti Pride felvonulásaiból, hogy szemléltessük, mitől óvja meg a kormány a gyermekeket: