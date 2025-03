Öt híres eset: így gyalázták a kereszténységet a Pride-on és más LMBTQ-eseményeken

Sydney Mardi Gras: Felicia Foxx keresztényellenes megnyilvánulása

2025 márciusában, a sydneyi Mardi Gras idején került elő egy fénykép, amelyen Felicia Foxx transzvesztita drag queen egy lándzsát szegezett egy Jézusnak öltözött személyre. A jelenet felháborodást váltott ki az ausztráliai keresztények körében. Az Ausztrál Keresztény Lobby (ACL) a rendezvény beszüntetésére szólított fel, „vallási gúnyolódásnak és istenkáromlásnak” minősítve az ábrázolást. Különböző közéleti személyiségek is elítélték az esetet, más vallások elleni gyűlölet-bűncselekményekhez hasonlítva azt. A visszhangok ellenére Foxx megvédte az előadást, kiállva a queer identitás mellett, és nem tett közzé bocsánatkérést a keresztények felé, sőt agresszívan beleállt az ügybe.



Keresztényeket kigúnyoló dragshow adománygyűjtés

2019 október 30-án a washingtoni Spokane-ben a Planned Parenthood számára rendezett dragshow adománygyűjtésen olyan előadások voltak, amelyek a helyi keresztény lelkészeket és a drag queen történetmesélő óra elleni tiltakozásáról ismert aktivistákat gúnyolták ki. Az eseményen volt egy „árverés” is, ahol a drag előadók parodizáltak keresztény személyiségeket, főleg olyanokat, akik arról ismertek, hogy felszólalnak és tiltakoznak a Planned Parenthood abortuszklinika tevékenysége és a drag queen műsorok ellen.

Folsom Street Fair plakátvita

2007-ben a San Franciscó-i Folsom Street Fair eseménysor, amely a bőrcuccokat viselő alternatív szexualitásúak fesztiválja, olyan reklámanyagokat adott ki, amelyek Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című képének paródiája voltak, az apostolokat a BDSM- és LMBTQ-mozgalom prominens tagjaival helyettesítették. A képen látható asztalt fétisfelszerelésekkel és szexuális játékokkal díszítették. Számos keresztény és konzervatív szervezet elítélte a plakátot.

Az „örökös bűnbocsánat” drag queen nővérei

A Sisters of Perpetual Indulgence, azaz az Örökös Bűnbocsánat Nővérei egy 1979-ben, San Franciscóban három férfi drag queen által alapított LMBTQ-csoport, ami apácákat gúnyol ki a saját ügye népszerűsítése érdekében, mindezt viccesnek találva. 2023-ban a Los Angeles Dodgers először visszahívta, majd újra meghívta a csoportot a Pride Nightra, miután az mind az LMBTQ-véleményvezérek, mind a vallási csoportok részéről visszatetszést váltott ki. Katolikus szervezetek istenkáromlónak bélyegezték a csoportot. A Sisters of Perpetual Indulgence jelenleg már a világ több régiójában jelen van, így Kanadában, Dél-Amerikában és Európában is, összesen hatszáz taggal.

Az ACT UP „Állítsuk meg az egyházat” tüntetése

1989 december 10-én az 1987-es alapítású AIDS Koalíció a Hatalom felszabadításáért (AIDS Coalition to Unleash Powe, ACT UP) „Állítsátok meg az egyházat” néven tüntetést szervezett a New York-i Szent Patrik székesegyházban. A tüntetők megzavartak egy misét. Egyes résztvevők gyalázkodásnak minősülő cselekedeteket hajtottak végre, például óvszereket dobáltak a templom belsejébe. Az egyik aktivista megyalázta az Oltáriszentséget, kiköpve és darabokban a földre szórva azt. Az ACT UP-nak nem tetszett, hogy John Joseph O'Connor New York-i érsek elítélte a homoszexualitást, illetve az abortuszt. 111 aktivistát letartóztattak, 43-at a székesegyházban, és akkor még a média, a melegmozgalom egy része és számos híres személyiség is elítélte az incidenst.





