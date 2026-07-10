Egy dróncsapás ára: drágább dízel, drágább élet

Az árakra természetesen számos más tényező is hatással van. A forint árfolyama, az adózás, a MOL beszerzési szerkezete és a régiós piaci viszonyok egyaránt befolyásolják a magyar kutak árazását. Mégis, egy tartós nemzetközi dízelhiány előbb-utóbb növeli a hazai költségeket is.

Az üzemanyagár növekedése pedig további dominóhatásokat eredményez. A szállítmányozók költségeinek egyik legfontosabb eleme az üzemanyag. Ha ez drágul, akkor idővel emelkedni fognak a fuvardíjak is. Ez pedig végül megjelenik az élelmiszerek, az építőanyagok és számos más termék fogyasztói árában is.

Nem véletlen, hogy a jegybankok is kiemelten figyelik az üzemanyagpiacot. Hiszen a fentiek miatt a dízel ára az inflációt is befolyásolja.