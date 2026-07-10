Egy dróncsapás ára: drágább dízel, drágább élet

Így borították lángba Moszkvát az ukrán drónok (VIDEÓ)
Lángol az orosz főváros olajfinomítója.
A háború egyik legfontosabb gazdasági tanulsága, hogy nem mindig az számít, mennyi olaj van a föld alatt. Legalább ennyire fontos, hogy működnek-e a finomítók, járnak-e a csővezetékek, és eljut-e a dízel oda, ahol szükség van rá. Ha ez a lánc megsérül, annak Magyarországon is ára lehet.
Oroszország július végéig korlátozza a dízelexportot, miután több finomítóját ukrán dróntámadások érték. A cél nyilvánvaló, a kieső termelés mellett biztosítani a belföldi üzemanyag-ellátást. A döntésre a piac azonnal reagált, a dízel határidős jegyzései érezhetően emelkedtek. És a robbanás lökéshullámai a magyar kutakat is el fogják érni.
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Lángol az orosz főváros olajfinomítója.
A háború alatt a figyelem a nyersolaj árára összpontosul, most azonban a dízelpiac az, ahol komoly változások jöhetnek. A nyersolaj önmagában még nem üzemanyag. Ahhoz, hogy egy kamion vagy mezőgazdasági gép tankjába gázolaj kerüljön, finomítókra, hidrogénező egységekre, tárolókra, csővezetékekre és működő logisztikai hálózatra van szükség.
Éppen ezért fordulhat elő az a látszólagos ellentmondás, hogy egy olajban gazdag ország üzemanyaghiánnyal küzd. Oroszország továbbra is jelentős nyersolaj-termelő, de ha a finomítói kapacitás sérül, akkor a dízel kínálata is visszaesik.
A hatáslánc ráadásul nem áll meg a határokon. Oroszország a világ dízelkínálatának mintegy 11 százalékát adja. Egy ilyen szereplő átmeneti kiesése önmagában is elegendő ahhoz, hogy megemelje a nagykereskedelmi árakat.
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Az oroszok által megszállt Krím-félszigeten található benzinkutak június 21-től utasítást kaptak, hogy teljes mértékben függesszék fel az üzemanyag-értékesítést a civil lakosság számára.
A magyar gazdaság jelentős része dízelre épül. A közúti áruszállítás, az élelmiszer-logisztika, a mezőgazdaság, az építőipar és a legtöbb nehézgép gázolajat használ. Ha Európában emelkedik a dízel nagykereskedelmi ára, annak hatása idővel a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet.
Az árakra természetesen számos más tényező is hatással van. A forint árfolyama, az adózás, a MOL beszerzési szerkezete és a régiós piaci viszonyok egyaránt befolyásolják a magyar kutak árazását. Mégis, egy tartós nemzetközi dízelhiány előbb-utóbb növeli a hazai költségeket is.
Az üzemanyagár növekedése pedig további dominóhatásokat eredményez. A szállítmányozók költségeinek egyik legfontosabb eleme az üzemanyag. Ha ez drágul, akkor idővel emelkedni fognak a fuvardíjak is. Ez pedig végül megjelenik az élelmiszerek, az építőanyagok és számos más termék fogyasztói árában is.
Nem véletlen, hogy a jegybankok is kiemelten figyelik az üzemanyagpiacot. Hiszen a fentiek miatt a dízel ára az inflációt is befolyásolja.
A magyar piac ma ráadásul érzékenyebben reagálhat a külső ármozgásokra, mint néhány évvel ezelőtt. A magyar Országgyűlés ugyanis június 23-án 130 igen szavazattal 36 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett elfogadta az üzemanyagárstop kivezetéséről szóló javaslatot. Azaz a gázolaj esetében már nem érvényes a 615 forintos literenkénti árstop.
Az árkorlát megszűnésével ismét a nemzetközi piac vált a meghatározó tényezővé. Emellett a közelmúltban kivezetett, úgynevezett védett üzemanyagár-rendszer is azt jelenti, hogy a hazai árak ma kevésbé vannak elszigetelve a világpiaci folyamatoktól.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden nemzetközi ármozgás azonnal ugyanakkora mértékben jelenik meg Magyarországon. A kapcsolat azonban közvetlenebb lett.
Oroszország korábban is korlátozta már az üzemanyag-exportot, jellemzően a belföldi árak stabilizálása érdekében. A mostani helyzet azonban eltérő.
A kiváltó ok ezúttal nem szezonális kereslet vagy adminisztratív beavatkozás, hanem a finomítók elleni katonai támadások. Más szóval nem az olaj fogyott el, hanem a feldolgozókapacitás sérült meg.
Ez komoly különbséget jelent. Egy finomító helyreállítása ugyanis hónapokat, egy új létesítmény megépítése pedig akár 5-10 évet is igénybe vehet. A finomítói kapacitás így a globális energiaellátás egyik legnehezebben pótolható eleme.
A következő hetekben eldől, hogy az orosz exportkorlátozás átmeneti piaci zavar marad-e, vagy tartósabban is feszesebbé teszi a dízelpiacot. Magyarország számára nem az a kérdés, hogy lesz-e elegendő nyersolaj a világon, hanem az, hogy elegendő dízel jut-e el Európába, és ha igen, akkor milyen áron.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Nyitókép: AFP