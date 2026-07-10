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piac üzemanyag dízel dróncsapás oroszország

Egy dróncsapás ára: drágább dízel, drágább élet

2026. július 10. 12:42

A háború egyik legfontosabb gazdasági tanulsága, hogy nem mindig az számít, mennyi olaj van a föld alatt. Legalább ennyire fontos, hogy működnek-e a finomítók, járnak-e a csővezetékek, és eljut-e a dízel oda, ahol szükség van rá. Ha ez a lánc megsérül, annak Magyarországon is ára lehet.

2026. július 10. 12:42
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Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

Oroszország július végéig korlátozza a dízelexportot, miután több finomítóját ukrán dróntámadások érték. A cél nyilvánvaló, a kieső termelés mellett biztosítani a belföldi üzemanyag-ellátást. A döntésre a piac azonnal reagált, a dízel határidős jegyzései érezhetően emelkedtek. És a robbanás lökéshullámai a magyar kutakat is el fogják érni.  

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Olaj van, dízel nincs

A háború alatt a figyelem a nyersolaj árára összpontosul, most azonban a dízelpiac az, ahol komoly változások jöhetnek. A nyersolaj önmagában még nem üzemanyag. Ahhoz, hogy egy kamion vagy mezőgazdasági gép tankjába gázolaj kerüljön, finomítókra, hidrogénező egységekre, tárolókra, csővezetékekre és működő logisztikai hálózatra van szükség.

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Éppen ezért fordulhat elő az a látszólagos ellentmondás, hogy egy olajban gazdag ország üzemanyaghiánnyal küzd. Oroszország továbbra is jelentős nyersolaj-termelő, de ha a finomítói kapacitás sérül, akkor a dízel kínálata is visszaesik.

A hatáslánc ráadásul nem áll meg a határokon. Oroszország a világ dízelkínálatának mintegy 11 százalékát adja. Egy ilyen szereplő átmeneti kiesése önmagában is elegendő ahhoz, hogy megemelje a nagykereskedelmi árakat.

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Egy csapás, ami Magyarországnak is fáj

A magyar gazdaság jelentős része dízelre épül. A közúti áruszállítás, az élelmiszer-logisztika, a mezőgazdaság, az építőipar és a legtöbb nehézgép gázolajat használ. Ha Európában emelkedik a dízel nagykereskedelmi ára, annak hatása idővel a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet.

Az árakra természetesen számos más tényező is hatással van. A forint árfolyama, az adózás, a MOL beszerzési szerkezete és a régiós piaci viszonyok egyaránt befolyásolják a magyar kutak árazását. Mégis, egy tartós nemzetközi dízelhiány előbb-utóbb növeli a hazai költségeket is.

Az üzemanyagár növekedése pedig további dominóhatásokat eredményez. A szállítmányozók költségeinek egyik legfontosabb eleme az üzemanyag. Ha ez drágul, akkor idővel emelkedni fognak a fuvardíjak is. Ez pedig végül megjelenik az élelmiszerek, az építőanyagok és számos más termék fogyasztói árában is.

Nem véletlen, hogy a jegybankok is kiemelten figyelik az üzemanyagpiacot. Hiszen a fentiek miatt a dízel ára az inflációt is befolyásolja.

Védőpajzs nélkül

A magyar piac ma ráadásul érzékenyebben reagálhat a külső ármozgásokra, mint néhány évvel ezelőtt. A magyar Országgyűlés ugyanis június 23-án 130 igen szavazattal 36 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett elfogadta az üzemanyagárstop kivezetéséről szóló javaslatot. Azaz a gázolaj esetében már nem érvényes a 615 forintos literenkénti árstop.

Az árkorlát megszűnésével ismét a nemzetközi piac vált a meghatározó tényezővé. Emellett a közelmúltban kivezetett, úgynevezett védett üzemanyagár-rendszer is azt jelenti, hogy a hazai árak ma kevésbé vannak elszigetelve a világpiaci folyamatoktól.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden nemzetközi ármozgás azonnal ugyanakkora mértékben jelenik meg Magyarországon. A kapcsolat azonban közvetlenebb lett.

Sűrűsödő fekete árnyak

Oroszország korábban is korlátozta már az üzemanyag-exportot, jellemzően a belföldi árak stabilizálása érdekében. A mostani helyzet azonban eltérő.

A kiváltó ok ezúttal nem szezonális kereslet vagy adminisztratív beavatkozás, hanem a finomítók elleni katonai támadások. Más szóval nem az olaj fogyott el, hanem a feldolgozókapacitás sérült meg.

Ez komoly különbséget jelent. Egy finomító helyreállítása ugyanis hónapokat, egy új létesítmény megépítése pedig akár 5-10 évet is igénybe vehet. A finomítói kapacitás így a globális energiaellátás egyik legnehezebben pótolható eleme.

A következő hetekben eldől, hogy az orosz exportkorlátozás átmeneti piaci zavar marad-e, vagy tartósabban is feszesebbé teszi a dízelpiacot. Magyarország számára nem az a kérdés, hogy lesz-e elegendő nyersolaj a világon, hanem az, hogy elegendő dízel jut-e el Európába, és ha igen, akkor milyen áron.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Palmoilfree
2026. július 10. 13:46
Hogy lesz így 480 az üzemanyag ovis tiszások hm?
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 13:18
wadcutter 2026. július 10. 13:16 a sok hülye itt tapsikol, de amikor leállnak majd a buszok, meg nem lesz aratás, akkor majd bután néznek ki a fejükből Menj sírni Moszkvába.
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2
0
wadcutter
2026. július 10. 13:16
a sok hülye itt tapsikol, de amikor leállnak majd a buszok, meg nem lesz aratás, akkor majd bután néznek ki a fejükből
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0
4
masikhozzaszolo
2026. július 10. 12:57
Én azt gondolom, hogy a finomítók elleni támadás amerikai, angol célravezérléssel történik. A mikor, hol megadása is. A mivel szintén. És nem az a célja, hogy jaj de jó, eltaláltam egy tartályt 2500 kilométerről.
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