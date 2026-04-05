Energiaunióból energiaparadoxon: Európa saját döntéseinek fogságában

Ezt venné el Brüsszel és a Tisza kiszivárgott terve: továbbra is a magyarok fizetik a legalacsonyabb a rezsit Európában
A statisztikák is bizonyítják, hogy tönkre tenné a magyarokat a Tisza Párt energia terve.
Az Európai Unió energiapolitikája egykor a stabilitásról szólt. Ma azonban egyre több döntés mutat ennek az ellenkező irányába. Atomerőművek zárnak be, hagyományos beszerzési útvonalak szűnnek meg, miközben az alternatívák még nem állnak készen. A kérdés már nem az, hogy van-e probléma, hanem az, hogy mikor válik rendszerszintűvé.
Amikor az Európai Unió 2015-ben meghirdette az Energiaunió koncepcióját, a cél világos volt: biztosítani a tagállamok számára a stabil, megfizethető és biztonságos energiaellátást. Egy olyan kontinensen, amely történelmileg kiszolgáltatott volt külső energiaszállítóknak, ez nem pusztán gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is volt.
Azóta azonban valami látványosan félrement. Az elmúlt évek döntései alapján ma már jogos a kérdés, hogy vajon nem éppen az EU bontja-e le azt az energiarendszert, amelyet eredetileg meg akart védeni?
A statisztikák is bizonyítják, hogy tönkre tenné a magyarokat a Tisza Párt energia terve.
A történet nem egyetlen drámai fordulattal kezdődött, hanem sok apró, látszólag racionális döntés láncolatával. Ezek azonban összeadódva egy olyan irányba vitték az európai energiapolitikát, amely egyre inkább eltávolodott az ellátásbiztonság alapelvétől.
Az Energiaunió egyik kulcsszava a diverzifikáció volt. Minél több forrásból, minél több útvonalon érkezzen energia Európába. Ez a logika a hidegháború utáni időszak egyik legfontosabb tanulságára épült; a függőség kockázat. A cél tehát nem az volt, hogy egyes forrásokat ideológiai alapon kizárjanak, hanem hogy minden opció nyitva maradjon, miközben a rendszer ellenállóbbá válik.
Ehhez képest a 2020-as évek elejére egy sokkal szűkebb, politikailag erősen meghatározott energiamix kezdett kirajzolódni.
Az egyik leglátványosabb fordulat a nukleáris energia megítélésében történt. Németország döntése az atomerőművek leállításáról az Energiewende keretében nem csupán nemzeti ügy volt. Az EU egyik legnagyobb gazdaságának lépése de facto normává vált a politikai diskurzusban.
Pedig a nukleáris energia éppen azt nyújtja, amire az energiarendszereknek szükségük van: stabil, időjárástól független termelést. Amikor ezt a kapacitást politikai okokból kivonják a rendszerből, az nemcsak a kínálatot csökkenti, hanem növeli az árak ingadozását is.
A közép-kelet-európai országok, köztük Magyarország ezzel szemben éppen ebben látták a jövőt. A paksi bővítés célja az volt, hogy hosszú távon biztosítsa az olcsó és kiszámítható energiát. A projekt azonban éveken át politikai és szabályozási viták kereszttüzében állt, ami jól mutatja, hogy az EU-n belül nincs konszenzus arról, hogy mi számít „jó” energiának.
A 2022-es orosz-ukrán háború után az EU gyors ütemben kezdte csökkenteni az orosz energiaimportot. Az olajembargó és a gázimport korlátozása politikai értelemben érthető lépés volt. Gazdasági szempontból azonban már korántsem ilyen egyértelmű.
Az európai energiarendszer évtizedeken át épült az orosz szállításokra. Ezek kiváltása nem hónapok, hanem évek kérdése lett volna. Ehelyett az EU egyfajta sokkterápiát alkalmazott. Gyors leválást erőltetett, miközben az alternatív infrastruktúra még nem állt rendelkezésre.
Az eredmény drágább LNG-import, növekvő árak és fokozódó versenyképességi nyomás az európai iparra. Miközben az Egyesült Államok olcsó energiával támogatja saját gazdaságát, Európa egyre inkább magas költségszinttel szembesül.
Az energiarendszerek egyik legérzékenyebb pontja az infrastruktúra. A vezetékek nemcsak fizikai, hanem politikai kapcsolatok is. Amikor Ukrajna körül konfliktusok alakultak ki a tranzittal kapcsolatban (legyen szó a Testvériség gázvezetékről vagy a Barátság kőolajvezetékről), az EU reakciója meglepően visszafogott volt.
Ez különösen azoknak az országoknak fájt, amelyek történelmileg ezekre az útvonalakra építették az ellátásukat. Magyarország és Szlovákia számára ezek nem alternatívák voltak, hanem alapinfrastruktúra. Az EU azonban nem lépett fel határozottan a tranzitbiztonság érdekében, ami implicit módon növelte a kockázatokat.
A logikus válasz a bizonytalan tranzitra az alternatív útvonalak kiépítése lenne. A Török Áramlat pontosan ezt a célt szolgálja. Megkerülni a problémás területeket, és biztosítani az ellátást.
Mégis, ez a projekt is politikai viták tárgyává vált. Kritikusai szerint növeli a függőséget, támogatói szerint viszont éppen csökkenti a kockázatokat azzal, hogy új útvonalat nyit. Ez a vita jól mutatja az EU energiapolitikájának egyik alapvető dilemmáját. Azt, hogy a geopolitikai szempontok gyakran felülírják az ellátásbiztonság logikáját.
A növekvő árak és bizonytalanság közepette több tagállam saját megoldásokat keresett. Magyarországon például a rezsicsökkentés és a védett árak rendszere arra irányult, hogy tompítsa a piaci sokkok hatását a lakosságra.
Az EU azonban ezeket a lépéseket gyakran versenytorzító intézkedésként értelmezte, és kritikával illette. Itt jelenik meg a konfliktus egyik legélesebb formája, a központi szabályozás és a nemzeti érdekek ütközése. Miközben Brüsszel a piac működését védi, a tagállamok saját társadalmi stabilitásukat próbálják biztosítani.
Az energiapolitika nem absztrakt kérdés. Az árakat a fogyasztók fizetik meg, a versenyképességet a vállalatok érzik, a politikai következményeket pedig a kormányok viselik.
A jelenlegi helyzetben a közép-kelet-európai országok aránytalanul nagy terhet hordoznak. Energiafüggőségük történelmi adottság, nem politikai választás volt. Az ehhez való alkalmazkodás pedig sokkal költségesebb számukra, mint a nyugat-európai gazdaságok számára.
Az EU energiapolitikája ma egy alapvető ellentmondással küzd. Egyszerre akar gyors zöld átállást, geopolitikai leválást és stabil ellátást. Ezek a célok azonban rövid távon nem mindig összeegyeztethetők.
Az eredmény egy olyan rendszer, amely egyre kevésbé kiszámítható. Az árak volatilisek, az infrastruktúra sérülékenyebb, a politikai konfliktusok pedig mélyülnek.
Az EU előtt valójában nem az a kérdés, hogy milyen energiapolitikát akar, hanem az, hogy milyen prioritásokat választ. Ha az ellátásbiztonság valóban elsődleges, akkor minden eszközt, ideértve a nukleáris energiát és a diverzifikált importot ennek kell alárendelni.
Ha viszont az ideológiai és geopolitikai szempontok dominálnak, akkor számolni kell azzal, hogy az energiarendszer egyre instabilabbá válik. Az energiapolitika nem elméleti játék. Fizikai rendszerekről, vezetékekről, erőművekről és fogyasztókról szól. Ezek nem igazodnak politikai narratívákhoz. És ha egy rendszer elveszíti stabil alapjait, azt előbb-utóbb mindenki megérzi. Az pedig EU ma pontosan ezen a határvonalon áll.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP