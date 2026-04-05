Energiaunióból energiaparadoxon: Európa saját döntéseinek fogságában

A jelenlegi helyzetben a közép-kelet-európai országok aránytalanul nagy terhet hordoznak. Energiafüggőségük történelmi adottság, nem politikai választás volt. Az ehhez való alkalmazkodás pedig sokkal költségesebb számukra, mint a nyugat-európai gazdaságok számára.

Egy rendszer önellentmondása

Az EU energiapolitikája ma egy alapvető ellentmondással küzd. Egyszerre akar gyors zöld átállást, geopolitikai leválást és stabil ellátást. Ezek a célok azonban rövid távon nem mindig összeegyeztethetők.

Az eredmény egy olyan rendszer, amely egyre kevésbé kiszámítható. Az árak volatilisek, az infrastruktúra sérülékenyebb, a politikai konfliktusok pedig mélyülnek.

Merre tovább?

Az EU előtt valójában nem az a kérdés, hogy milyen energiapolitikát akar, hanem az, hogy milyen prioritásokat választ. Ha az ellátásbiztonság valóban elsődleges, akkor minden eszközt, ideértve a nukleáris energiát és a diverzifikált importot ennek kell alárendelni.

Ha viszont az ideológiai és geopolitikai szempontok dominálnak, akkor számolni kell azzal, hogy az energiarendszer egyre instabilabbá válik. Az energiapolitika nem elméleti játék. Fizikai rendszerekről, vezetékekről, erőművekről és fogyasztókról szól. Ezek nem igazodnak politikai narratívákhoz. És ha egy rendszer elveszíti stabil alapjait, azt előbb-utóbb mindenki megérzi. Az pedig EU ma pontosan ezen a határvonalon áll.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

