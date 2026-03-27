magyarország nukleáris energia atomenergia

Óriási fordulatot hajtott végre Európa, Ursula von der Leyen elismerte, végig Magyarországnak volt igaza

2026. március 27. 16:24

Beismerte Brüsszel, az atomenergia nélkül nem lehet biztonságban Európa energiaellátása.

2026. március 27. 16:24
paksi atomerőmű

Gyökeres fordulat következett be az Európai Unió energiapolitikai stratégiájában 2026-ra: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elismerte, hogy az atomenergiától való korábbi elfordulás stratégiai hiba volt, amely rontotta a kontinens versenyképességét és fokozta energiafüggőségét. 

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében felidézte, hogy a geopolitikai feszültségek és a magas importigény – kőolaj 97 százalék, földgáz 85 százalék – hatására 

a nukleáris energia a megújuló források mellett az európai energiabiztonság és a dekarbonizáció alapvető tartóoszlopává vált. 

A stratégia szövege kitér a tagállami megosztottságra – kiemelve a nukleáris elkötelezettség mellett korán döntő Magyarország stratégiai előnyét –, valamint az orosz fűtőanyag-függőség kiváltásának technológiai kihívásaira és a kis moduláris reaktorok (SMR) nyújtotta jövőbeli lehetőségekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az európai versenyképesség lemaradása az USA-val és Kínával szemben jelentős részben az olcsó energia hiányára vezethető vissza, ami az ipari kapacitások kivándorlásával fenyeget. Az EU belátta: ha nem garantál tiszta és olcsó áramot, a nehézipar (acél- és vegyipar) végleg elhagyja a kontinenst. Ezen elvek képviseletében Magyarország élen járt, az Európai Unió magyar elnöksége pedig prioritásként kezelte a helyzetet a 2024-es Draghi-jelentés és a Budapesti Nyilatkozat alapján.

Az európai országok két, élesen elkülönülő táborra szakadtak. 

Franciaország és a közép- és kelet-európai országok, – Magyarország, Csehország, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Szlovénia, – következetesen kiálltak a technológia mellett. Korábban Franciaország és a visegrádi négyek együttműködtek abban is, hogy a nukleáris energiát az Európai Unió tiszta energiahordozóként ismerje el 2022-ben. 

Lengyelországban 2026-ban kezdődnek az első atomerőmű előkészítő munkálatai. Nyugat-Európában Belgium, Hollandia és Olaszország is a visszatérést vagy üzemidő-hosszabbítást tervezi, Dánia pedig a nehézipar igényei miatt gondolta újra álláspontját. Az SMR (kis moduláris reaktor) technológia iránt Észtország, Románia és Svédország is élénken érdeklődik.

Visszafordíthatatlan a német folyamat

Németország, Ausztria, Luxemburg, Portugália és Spanyolország továbbra is elutasító az atomenergiával szemben. Németországban Friedrich Merz kancellár – bár 2026 januárjában „stratégiai hibának” nevezte a korábbi leállításokat – kijelentette, hogy a folyamat visszafordíthatatlan, és országa nem tér vissza a nukleáris energiához. 

A német kancellár ragaszkodása korábbi álláspontjához sajátos helyzetet eredményez a tekintetben, Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen hasonló CDU-s háttérrel, de ellentétes elképzeléssel bír – részletezi az Oeconomus.

Nyitókép: MTI/Jánossy Gergely

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. március 27. 16:56
Van még egy-két ilyen kérdés. Félő, hogy azokban is "visszafordíthatatlan a folyamat".
polárüveg
2026. március 27. 16:54
Igen? Akkor azok a nyugati politikusok, akik a Paks-2 atomerőművünk akadályoztatásában, mint egy szuverén ország energiaberuházásának szándékos akadályoztatásában és ezzel való károkozásban szerepet vállaltak, - azok fizessenek kártérítést Magyarországnak. Ha nem elég a személyi vagyonuk a kártérítésre, akkor ledolgozhatják magyar büntetésvégrehajtási intézet munkahelyén. A kártérítési összeg adósságként pedig örökölhető... Egy kis példának, hogy majd máskor a tisztelt politikusok meggondolják, hogy részt vesznek-e szuverén ország elleni támadásban.
csulak
2026. március 27. 16:45
buntetni akik ezert a politikaert felelosok !
lendvaiildiko
2026. március 27. 16:45
De ezt ki is mondta? Ez a nő ha tehetné, elvágná Orbán Viktor és a magyarok torkát, de azért gátlástalanul hitet tenne az atomenergia használata mellett, sőt rövid időn belül megtudnánk, korábban a gonosz Orbán, a FIDESZ és a magyarok fúrták az atomerőműveket, de ő, Urzula, ő az atomerőművek ősanyja.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!