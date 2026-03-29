Visszahoznák a legsötétebb 90-es éveket: az Energiajogász levezette, mire készül a Tisza Párt és Kapitány István

„Amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, az részben annak az eredménye, hogy van állami tulajdonban lévő, tehát ellátásbiztonságra használható energiatárolónk, amit az E.ON-tól vettünk. Van 100 százalékban állami tulajdonban álló MVM-ünk, visszaszerzett erőműveink, hálózatüzemeltetőink, kötelező hatósági árunk, gázfelajánlási rendeletünk, egyetemes szolgáltatásunk. Van olyan rezsivédett lakossági villanyunk és földgázunk, amelyeknek az átlagárig a fogyasztása a legolcsóbb Európában. Ez bár látszólag egy egyszerű eredmény, mert könnyű garantálni, de az a rengeteg fogaskerék, ami a rendszer mögött van, elképesztően hatalmas munka volt.”

„Az egész valójában azon az alapelven nyugszik, hogy itt beavatkozás történik a piacon.

Az energiaszektornak a lényege a beavatkozás a piacba, sőt paradox módon még a piacnak is érdeke, hogy beavatkozzanak.

Mindez azt jelenti, hogy az energiaszektornak közgazdász nyelven oligopol vagy monopol struktúrái és helyzetei vannak. Ha nem avatkozik be az állam, például a jelentős piaci erővel rendelkező szereplők kapcsán, akkor egy-két nagy szereplő felfalja az összes kis szereplőt” – magyarázta.

Tóth rámutatott arra, hogy ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az a jóléti rendszer, amely 16 év alatt kiépült, kizárólag azon alapszik, hogy az állam ezernyi ponton beavatkozik ebbe a folyamatba.