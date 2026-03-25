Lebuktak a terelés bajnokai: itt a bizonyíték, mesterfokon űzi a mellébeszélést Orbán Anita és Kapitány István

A Tisza szakértőinek kettős játéka: kimondják, hogy le kell választani Magyarországot az orosz eredetű energiahordozókról, ám arról hallgatnak, hogy ez végeredményben a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne.
Híven követi Tarr Zoltán alelnök útmutatását Kapitány István és Orbán Anita, a Tisza két szakértője ugyanis egyértelművé teszi, hogy le kell választani Magyarországot az orosz eredetű energiahordozókról, ám arról hallgatnak, hogy ez végeredményben a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne – írta a Magyar Nemzet. A portál a tiszás önleleplező nyilatkozatokkal foglalkozó cikksorozatban a Shell-részvénytulajdonossal és Panyi Szabolcs állítólagos jó barátjával foglalkozik, akik életútjuk és megszólalásaik alapján a globális tőke érdekeit szolgálják a magyar érdekek ellenében.
A lap azt írja, Orbán Anita, a párt külügyi szakértője olyan szakmai álláspontot foglalt el, amely a Tiszát az orosz energiaforrások ellen hangolhatja,
a globalista világból érkezett szakértő ugyanis az elmúlt másfél évtizedben elsősorban amellett lobbizott az Atlanti-óceánon innen és túl, hogy Európa az amerikai földgázra cserélje le az oroszt.
Felidézték, hogy Orbán Anita 2012-ben a Washington Postban megjelent véleménycikkében kijelentette: szerinte az Egyesült Államoknak lehetősége nyílt arra, hogy kulcsszereplővé váljon a földgáz nemzetközi exportjában, és szorosabbra fűzze a kapcsolatát a V4-ekkel. De már 2009-ben arról nyilatkozott a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadásának, hogy az akkor tervezett Déli Áramlat gázvezeték határozatlan időre az orosz gázhoz láncolná a közép-európai térséget. Emlékezetes: a Gazprom Ukrajnát elkerülő beruházása végül a brüsszeli jogalkotáson csúszott el, helyette épült meg a Török Áramlat, megkerülve az uniós kekeckedést is.
Orbán Anita 2014 februárjában a Soros György által alapított budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) tartott előadásában fejthette ki ismét abbéli véleményét, hogy Magyarország számára is hatalmas lehetőségek rejlenek az amerikai LNG-ben.
Néhány hónappal később mindezt az amerikai Kongresszus tagjai előtt is elmondta, felkérve a washingtoni testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját.
A portál Kapitány Istvánról, a Tisza Párt mostani gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjéről azt írta, 37 évig dolgozott a Shellnél, és a világ ötödik legnagyobb olajvállalatától globális alelnökként távozott, így teljesen érthető, hogy az ő területe a kőolaj. Mint írták, Kapitány az év elején az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fejtette ki, miként alakítaná át Magyarország energiabeszerzését. Olyan, első hallásra jól csengő kijelentéseket tett, mint például, hogy „általában bármilyen üzleti helyzetben a teljes függőség, vagy legalábbis egy óriási elkötelezettség, az minden politikai megközelítéstől függetlenül sem szerencsés”. Elmondta:
Magyarországnak lehetősége van arra, hogy különböző forrásokból szerezzen be energiahordozókat, de ezt technikailag meg kell oldani.
E megfogalmazás alatt egyébként beruházásokat, vagyis pluszköltségeket is érteni kell.
Hozzátették, bár megemlítette kritériumként az alacsony költségeket, arról viszont nem ejtett szót, hogy Magyarországra nem véletlenül érkezik döntő mennyiségben orosz eredetű földgáz és kőolaj. Ennek oka az oly gyakran hangoztatott megfizethetőség. Az ugyan igaz, hogy alternatív forrásokból is lehetne vásárolni, de mivel nem éri meg, ezért nem vásárolnak a magyar energiakereskedők. Vagyis
Kapitány István is a drágább irányba tolná el az energiabeszerzéseket, ami nyilván a rezsicsökkentés fenntarthatatlanságához vezetne.
A közműdíjak emelkedése persze Kapitány Istvánt nemigen érintené rosszul, hiszen
a Tisza politikusa másfél milliárd forintot kaszált csak az ukrán olajblokádon,
hiszen a Shell-részvények árfolyama és értéke a háború kezdete óta megduplázódott, és mióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta az olajcsapot, még tíz százalékkal nőtt.
A portál azt is felidézte, hogy a Partizánnak 2025 májusában adott interjúban azt mondta Kapitány, hogy „én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapasztaltuk, hogy milyen a tervgazdaság a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal. Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló, hogy ingyen nem lehet semmit csinálni.”
Nyitókép: Orbán Anita/Facebook