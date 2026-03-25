orosz olaj Tisza Párt energia Orbán Anita Kapitány István

Lebuktak a terelés bajnokai: itt a bizonyíték, mesterfokon űzi a mellébeszélést Orbán Anita és Kapitány István

2026. március 25. 09:31

A Tisza szakértőinek kettős játéka: kimondják, hogy le kell választani Magyarországot az orosz eredetű energiahordozókról, ám arról hallgatnak, hogy ez végeredményben a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne.

Híven követi Tarr Zoltán alelnök útmutatását Kapitány István és Orbán Anita, a Tisza két szakértője ugyanis egyértelművé teszi, hogy  le kell választani Magyarországot az orosz eredetű energiahordozókról, ám arról hallgatnak, hogy ez végeredményben a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne – írta a Magyar Nemzet. A portál a tiszás önleleplező nyilatkozatokkal foglalkozó cikksorozatban a Shell-részvénytulajdonossal és Panyi Szabolcs állítólagos jó barátjával foglalkozik, akik életútjuk és megszólalásaik alapján a globális tőke érdekeit szolgálják a magyar érdekek ellenében.

A lap azt írja, Orbán Anita, a párt külügyi szakértője olyan szakmai álláspontot foglalt el, amely a Tiszát az orosz energiaforrások ellen hangolhatja, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

a globalista világból érkezett szakértő ugyanis az elmúlt másfél évtizedben elsősorban amellett lobbizott az Atlanti-óceánon innen és túl, hogy Európa az amerikai földgázra cserélje le az oroszt. 

Felidézték, hogy Orbán Anita 2012-ben a Washington Postban megjelent véleménycikkében kijelentette: szerinte az Egyesült Államoknak lehetősége nyílt arra, hogy kulcsszereplővé váljon a földgáz nemzetközi exportjában, és szorosabbra fűzze a kapcsolatát a V4-ekkel. De már 2009-ben arról nyilatkozott a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadásának, hogy az akkor tervezett Déli Áramlat gázvezeték határozatlan időre az orosz gázhoz láncolná a közép-európai térséget. Emlékezetes: a Gazprom Ukrajnát elkerülő beruházása végül a brüsszeli jogalkotáson csúszott el, helyette épült meg a Török Áramlat, megkerülve az uniós kekeckedést is. 

Orbán Anita 2014 februárjában a Soros György által alapított budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) tartott előadásában fejthette ki ismét abbéli véleményét, hogy Magyarország számára is hatalmas lehetőségek rejlenek az amerikai LNG-ben.

Néhány hónappal később mindezt az amerikai Kongresszus tagjai előtt is elmondta, felkérve a washingtoni testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját.

A portál Kapitány Istvánról, a Tisza Párt mostani gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjéről azt írta, 37 évig dolgozott a Shellnél, és a világ ötödik legnagyobb olajvállalatától globális alelnökként távozott, így teljesen érthető, hogy az ő területe a kőolaj. Mint írták, Kapitány az év elején az ATV Egyenes Beszéd című műsorában fejtette ki, miként alakítaná át Magyarország energiabeszerzését. Olyan, első hallásra jól csengő kijelentéseket tett, mint például, hogy „általában bármilyen üzleti helyzetben a teljes függőség, vagy legalábbis egy óriási elkötelezettség, az minden politikai megközelítéstől függetlenül sem szerencsés”. Elmondta:

Magyarországnak lehetősége van arra, hogy különböző forrásokból szerezzen be energiahordozókat, de ezt technikailag meg kell oldani. 

E megfogalmazás alatt egyébként beruházásokat, vagyis pluszköltségeket is érteni kell.

Hozzátették, bár megemlítette kritériumként az alacsony költségeket, arról viszont nem ejtett szót, hogy Magyarországra nem véletlenül érkezik döntő mennyiségben orosz eredetű földgáz és kőolaj. Ennek oka az oly gyakran hangoztatott megfizethetőség. Az ugyan igaz, hogy alternatív forrásokból is lehetne vásárolni, de mivel nem éri meg, ezért nem vásárolnak a magyar energiakereskedők. Vagyis 

Kapitány István is a drágább irányba tolná el az energiabeszerzéseket, ami nyilván a rezsicsökkentés fenntarthatatlanságához vezetne.

A közműdíjak emelkedése persze Kapitány Istvánt nemigen érintené rosszul, hiszen 

a Tisza politikusa másfél milliárd forintot kaszált csak az ukrán olajblokádon, 

hiszen a Shell-részvények árfolyama és értéke a háború kezdete óta megduplázódott, és mióta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta az olajcsapot, még tíz százalékkal nőtt. 

A portál azt is felidézte, hogy a Partizánnak 2025 májusában adott interjúban azt mondta Kapitány, hogy „én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapasztaltuk, hogy milyen a tervgazdaság a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal. Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló, hogy ingyen nem lehet semmit csinálni.”

Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. március 25. 10:13
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
salátás
2026. március 25. 10:08
nuevoreynuevaley 2026. március 25. 10:06 ------- senki le se szarja a véleményed, románcsicska
szim-patikus
•••
2026. március 25. 10:07 Szerkesztve
Tarr Zoltánt jobb lenne a Tiszában MZP-re lecserélni. (persze felesleges a lépés, ha zsebi-baba nem szeretne nagyot nyerni)
nuevoreynuevaley
2026. március 25. 10:06
A rezsicsokkentest az adofizetok alljak, rovid uton meg kell szuntetni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!