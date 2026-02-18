Intő példa Magyarország számára: olyan döntést hozhatnak Németországban, ami korábban gondolatban sem merülhetett fel

A német szövetségi kormány fontolóra vette, hogy állami garanciákkal támogassa az Argentínából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, amely az első olyan alkalom lenne, hogy Berlin közpénzből biztosítana garanciát egy fosszilis energiahordozóhoz kapcsolódó beruházáshoz – írta meg a Spiegel.

A Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium (BMWE) a Baloldal politikusa, Tamara Mazzi parlamenti kérdésére adott válaszában közölte: január vége óta kidolgozás alatt van az argentínai Río Negro tartományából származó LNG-behozatal megvalósítása.