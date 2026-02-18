Intő példa Magyarország számára: olyan döntést hozhatnak Németországban, ami korábban gondolatban sem merülhetett fel

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
A német szövetségi kormány fontolóra vette, hogy állami garanciákkal támogassa az Argentínából érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, amely az első olyan alkalom lenne, hogy Berlin közpénzből biztosítana garanciát egy fosszilis energiahordozóhoz kapcsolódó beruházáshoz – írta meg a Spiegel.
A Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium (BMWE) a Baloldal politikusa, Tamara Mazzi parlamenti kérdésére adott válaszában közölte: január vége óta kidolgozás alatt van az argentínai Río Negro tartományából származó LNG-behozatal megvalósítása.
A minisztérium megerősítette, hogy vizsgálják az állami garanciák lehetőségét az argentin projekt esetében.
A támogatás az úgynevezett nem kötött pénzügyi hitelekhez (UFK) kapcsolódó garancia formájában valósulhatna meg. Ezeket a garanciákat a német állam elsősorban külföldi nyersanyagprojektek finanszírozásának elősegítésére adja, ha az adott beruházást stratégiai jelentőségűnek ítéli Németország számára. A garanciák a hitelező bankokat védik a gazdasági és politikai kockázatokkal szemben: ha a projekt kudarcot vall, és a bank nem kapja vissza a pénzét, a veszteség nagy részét a német állam – vagyis közvetve az adófizetők – viselik.
A földgázt Argentína északi Patagóniájában, a Vaca Muerta mezőn termelnék ki, majd a Southern Energy a tengerpartra szállítaná, ahol két úszó LNG-terminált telepítenének a Buenos Airestől mintegy 800 kilométerre délre fekvő Golfo San Matías térségében. Mivel Argentínát évek óta gazdaságilag instabil országnak tartják, a német állam pénzügyi garanciája a projekt számára kulcsfontosságú lehet.
Moritz Leiner, az Urgewald környezetvédelmi szervezet képviselője szerint a német kormánynak éppen ezért nem lenne szabad állami garanciát adnia ilyen LNG-importokra.
