A nagy svájci átverés – avagy a svájci indexálás mítosza

Szépen látható, hogy 2010 előtt, azaz a svájci indexálás idején a nyugdíjasok nem hogy jól jártak volna, hanem folyamatosan leszakadtak a szlovák és horvát kortársaikhoz képest (módszertani megjegyzés, hogy a 2006 és a 2007-es hiányzó horvát adatokat a szlovák mutató alakulásából becsültem).

Magyarul hiába volt a jól hangzó bérnövekedéssel átlagolt nyugdíjemelés, mivel ez a gazdaságpolitika nem volt képes a bérek növelésére sem, így a napnak a végén annyit ért csak el, hogy a magyar nyugdíjak még az infláció mértékével sem növekedtek. Míg 2006-ban az átlagos magyar öregséginyugdíj 16 százalékkal volt magasabb, mint a benchmarknak választott szomszédainké, addig 2009-re már 12 százalékkal alacsonyabb volt a magyar nyugdíjasok átlagjuttatásának értéke.

Ezzel szemben a 2010 utáni nyugdíjrendszer svájci indexálás nélkül jobban támogatta a magyar szépkorúakat, mint a svájci indexálásos 2010 előtti. A magyar nyugdíjak értéke folyamatosan növekedett a szlovák és horvát átlaghoz képest, és a legfrissebb Eurostat adatok szerint már 9 százalékkal magasabb, mint a két másik országban.

Minden mindennel összefügg

A cikk fő tanulsága az, hogy nem lehet egy gazdaságpolitika egy-egy elemét megváltoztatni anélkül, hogy ennek más területeken akár komoly hatása ne lenne. Ha itthon svájci indexálás lenne, ahogy 2010 előtt az volt, az nem jelentene automatikusan magasabb nyugdíjakat. Sőt, a valóságban a svájci indexálást is használó gazdaságpolitikai modell csökkenő vásárlóerőt hozott nem csak a nyugdíjasoknak, de a munkavállalóknak is.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka