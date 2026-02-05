Ft
gulyás gergely kormányinfó nyugdíj

Kiderült, mikor érkezik a „plusznyugdíj”

2026. február 05. 22:11

A 13. havi nyugdíj és a részben bevezetett 14. havi juttatás együtt közel 600 ezer forintos bevételt is jelenthet a nyugdíjasok számára – mondta el a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, aki a kifizetések pontos időpontjáról is beszélt.

2026. február 05. 22:11


A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. Gulyás Gergely arról is beszélt: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Tájékoztatott arról is, hogy az átlagnyugdíjjal rendelkezők számlájára februárban közel 600 ezer forint érkezhet. A vg.hu cikke szerint 

a 13. havi nyugdíj a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Bodnár Boglárka

 

