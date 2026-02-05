Kiderült, mikor érkezik a „plusznyugdíj”

A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. Gulyás Gergely arról is beszélt: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Tájékoztatott arról is, hogy az átlagnyugdíjjal rendelkezők számlájára februárban közel 600 ezer forint érkezhet. A vg.hu cikke szerint