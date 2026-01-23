Ft
államkötvény Svédország nyugdíj egyesült államok trump

A svédek bosszút forralnak: Amerika túl nagy kockázatot jelent – oda ütöttek Trumpnak, ahol a legjobban fáj

2026. január 23. 09:36

Svédország pénzkezelő intézete jelentősen visszafogta az amerikai államkötvénybe fektetett összeget.

2026. január 23. 09:36
Jelentősen visszafogta amerikai államkötvény-befektetéseit a svéd Alecta nyugdíjalap az elmúlt egy évben az Egyesült Államok politikai kockázatainak és kiszámíthatatlanságának növekedése miatt – közölte szerdán a Reuters-szel az alap befektetési igazgatója.

Pablo Bernengo szerint 2025 eleje óta több lépcsőben csökkentették az amerikai államkötvény-állományt, és az eladások összességében az Alecta korábbi befektetéseinek többségét érintették. A pontos összegről nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor jelezte: az alap továbbra is magas szintű devizafedezetet alkalmaz az amerikai dollárral szemben.

A svéd gazdasági napilap, a Dagens Industri értesülései szerint

 az Alecta az elmúlt évben 70–80 milliárd svéd korona értékben adott el amerikai államkötvényeket, ami a korábbi, mintegy 100 milliárd koronás állomány jelentős részét jelenti.

Bernengo indoklása szerint a döntés hátterében az amerikai államkötvények és a dollár növekvő kockázata áll, amely a gazdaságpolitika csökkenő kiszámíthatóságával, a jelentős költségvetési hiánnyal és az államadósság folyamatos növekedésével függ össze. Bár nyilatkozatában nem tért ki részletesen az idei amerikai külpolitikai lépésekre és az újabb vámfenyegetésekre, ezek a piacon ismét felerősítették az úgynevezett „Sell America” narratívát.

Nem az Alecta az egyetlen európai intézményi befektető, amely visszafogja amerikai kitettségét. Kedden a dán AkademikerPension is bejelentette, hogy még ebben a hónapban eladja mintegy 100 millió dollár értékű amerikai államkötvény-állományát, szintén az amerikai államháztartás romló pénzügyi helyzetére hivatkozva.

A lépések azt jelzik, hogy egyes európai nyugdíjalapok óvatosabbá váltak az Egyesült Államokkal szemben, és portfólióik átalakításával próbálnak alkalmazkodni a növekvő politikai és fiskális kockázatokhoz.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

 

