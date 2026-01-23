A svédek bosszút forralnak: Amerika túl nagy kockázatot jelent – oda ütöttek Trumpnak, ahol a legjobban fáj

Bernengo indoklása szerint a döntés hátterében az amerikai államkötvények és a dollár növekvő kockázata áll, amely a gazdaságpolitika csökkenő kiszámíthatóságával, a jelentős költségvetési hiánnyal és az államadósság folyamatos növekedésével függ össze. Bár nyilatkozatában nem tért ki részletesen az idei amerikai külpolitikai lépésekre és az újabb vámfenyegetésekre, ezek a piacon ismét felerősítették az úgynevezett „Sell America” narratívát.

Nem az Alecta az egyetlen európai intézményi befektető, amely visszafogja amerikai kitettségét. Kedden a dán AkademikerPension is bejelentette, hogy még ebben a hónapban eladja mintegy 100 millió dollár értékű amerikai államkötvény-állományát, szintén az amerikai államháztartás romló pénzügyi helyzetére hivatkozva.

A lépések azt jelzik, hogy egyes európai nyugdíjalapok óvatosabbá váltak az Egyesült Államokkal szemben, és portfólióik átalakításával próbálnak alkalmazkodni a növekvő politikai és fiskális kockázatokhoz.