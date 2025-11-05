Ft
Visszavonulót fújt a K&H: ami tegnap muszáj volt, az ma már csak lehet

2025. november 05. 23:00

A Zrt. a félreértések elkerülése végett megismételte állásfoglalását, melyben már úgy fogalmaztak, hogy a kedvezőtlenebb hitelminősítés elkerülése érdekében lehet szükség a kiigazításokra.

2025. november 05. 23:00
null

„November 3-án,hétfőn és november 4-én, kedden több magyar médium is tévesen interpretálta Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének hétfői sajtótájékoztatón ismertetett makrogazdasági helyzetértékelését. Éppen ezért a K&H a félreértések elkerülése végett megismétli állásfoglalását” – írta közleményében a bank.

Németh kijelenetéseire Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, „leadták a rendelést. Egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon”.

Orbán ezután hosszasan sorolta, hogy milyen terveket vár el a következő kormánytól a bank, ezek között szerepelt a gazdasági támogatások csökkentése, a 13. havi nyugdíj elvétele, a 14. havi „elfelejtése”, valamint a 3 százalékos hitelprogram „beszántása”.

Hangsúloyzták: soha nem nyilvánítanak politikai véleményt

A K&H Bank Zrt. a kommünikében hangsúlyozta, hogy Németh Dávid hétfőn arról beszélt, hogy költségvetés 2024-ben még jó helyzetben volt, az elsődleges – kamatkiadások nélküli – egyenleg ugyanis egyensúlyt mutatott. „A jelenlegi kilátások alapján 2026 végére azonban a GDP 2-2,5 százalékára növekedhet az elsődleges hiány, a 3,5 százalékos kamatkiadásokkal együtt a teljes deficit már 6 százalék lenne, abban az esetben, ha nem történnek intézkedések. Amennyiben ezek elmaradnak, akkor a hitelminősítő intézetek leronthatják a magyar osztályzatot” – írták.

Arra a felvetésre, hogy beszálltak volna a kampányba, pedig úgy reagáltak, hogy „a K&H független pénzintézetként kiemelten hangsúlyozza, hogy 

bármelyik politikai erő nyeri meg a jövő áprilisi országgyűlési választásokat, a kedvezőtlenebb hitelminősítés elkerülése érdekében lehet szükség a kiigazításokra. 

Németh Dávid a sajtótájékoztatón pusztán példákat említett arra, hogy milyen lépések jöhetnek szóba az egyensúly helyreállítása érdekében”.

A közleményükben nem utolsó sorban azt is kiemelték, hogy „a K&H független pénzintézet, ennek megfelelően a működésének és üzletpolitikájának alapvetése, egyben szerves része, hogy szigorúan csakis és kizárólag üzleti, valamint gazdasági eseményeket, változásokat kommentál, ez pedig egyben azt is jelenti: 

politikai véleményt soha, semmilyen esetben nem nyilvánít”.

„A piac jobban örülne a Tiszának”

Mint ismert, Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen elárulta – a 444.hu tudósítása szerint –, hogy „a piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után” – aminek mellesleg az lett a vége, hogy 2023 végén Mateusz Morawiecki 49 százalékos GDP-arányos államadóssággal adta át a kormányzást, idén év végére Lengyelország teljesen feleslegesen eléri a hatvanat. Bő tíz százalék államadósság-növekedés két év alatt: erre még a magyar szocialisták sem voltak képesek.

Németh arról beszélt, hogy egyelőre azt látja, hogy

a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek”,

illetve – idézzük a 444-es cikket – „bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit, a GDP-arányos költségvetési hiány 6-7 százalékos is lehet”.

Azonban, mint azt fentebb olvashattuk, rövid idő alatt némlieg változtattak az álláspontjukon.

Nyitókép: K&H Facebook

