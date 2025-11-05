Visszavonulót fújt a K&H: ami tegnap muszáj volt, az ma már csak lehet

„November 3-án,hétfőn és november 4-én, kedden több magyar médium is tévesen interpretálta Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének hétfői sajtótájékoztatón ismertetett makrogazdasági helyzetértékelését. Éppen ezért a K&H a félreértések elkerülése végett megismétli állásfoglalását” – írta közleményében a bank.

Németh kijelenetéseire Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, „leadták a rendelést. Egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon”.

Orbán ezután hosszasan sorolta, hogy milyen terveket vár el a következő kormánytól a bank, ezek között szerepelt a gazdasági támogatások csökkentése, a 13. havi nyugdíj elvétele, a 14. havi „elfelejtése”, valamint a 3 százalékos hitelprogram „beszántása”.