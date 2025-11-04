Ft
Tisza Orbán Viktor nagybank

Orbán Viktor kimondta: „Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé!”

2025. november 04. 08:27

A miniszterelnök szerint a zsák megtalálta a foltját.

2025. november 04. 08:27
null

„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő szerint hazánk már régóta „csípi a nemzetközi bankvilág szemét”, hiszen a bankadó bevezetésével nekik is részt kell venniük a közteherviselésben. 

A miniszterelnök a következő pontokban foglalta össze, hogy miket várnak a kormánytól:

  • csökkentse a gazdasági támogatásokat
  • vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit
  • vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét
  • csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat
  • szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

„Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” – zárta bejegyzését Orbán Viktor. 

Összesen 18 komment

csulak
2025. november 04. 10:00
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. november 04. 09:56
Z. Ízisz kimirszen 2025. november 04. 09:54 Hazaáruló mocskos sorosista raszputyin!!! Neked még megvannak a számládon a guruló centek??? Vagy elmosta a botrány tisza azt is??? ❓😆😝🤭🤣👏❗
Válasz erre
0
0
lemez
2025. november 04. 09:48
Rögtön megszúntetnék a banki különadókat mondta a világgazdasàgnak poloska bankárja.
Válasz erre
0
0
pollip
2025. november 04. 09:11
"Az álmodozás az élet megrontója, Mely kancsalul, festett egekbe néz "
Válasz erre
3
0
