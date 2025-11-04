Orbán Viktor kimondta: „Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé!”

„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő szerint hazánk már régóta „csípi a nemzetközi bankvilág szemét”, hiszen a bankadó bevezetésével nekik is részt kell venniük a közteherviselésben.

A miniszterelnök a következő pontokban foglalta össze, hogy miket várnak a kormánytól:

csökkentse a gazdasági támogatásokat

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét

csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat

szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

„Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.