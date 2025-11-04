Orbán Viktor kimondta: „Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé!”

Magyar Péter szerint meghozta az emberek kedvét a Tisza alkalmazásához az adatszivárgási botrány és több ezer új regisztráló van
A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az adatszivárgás a párt jelöltállítási folyamatát sem lassította le.
A miniszterelnök szerint a zsák megtalálta a foltját.
„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő szerint hazánk már régóta „csípi a nemzetközi bankvilág szemét”, hiszen a bankadó bevezetésével nekik is részt kell venniük a közteherviselésben.
A miniszterelnök a következő pontokban foglalta össze, hogy miket várnak a kormánytól:
„Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook